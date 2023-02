Quando si hanno dei bimbi a bordo la sicurezza viene prima di tutto: acquistare un seggiolino auto di alta qualità è fondamentale per proteggere i membri più piccoli della famiglia da qualsiasi urto o incidente. Se siete alla ricerca di un nuovo modello, capace di accompagnare i vostri figli per ben 12 anni, non possiamo dunque che consigliarvi il Cybex Silver 2 in 1, oggi scontato del 45% su Amazon!

Con soli 170,72€ potrete infatti portarvi a casa un seggiolino auto dalla qualità incredibile e, considerando che il suo prezzo di listino è 309,95€, risparmierete ben 140,00€. Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare anche per il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Il Cybex Silver 2 in 1 crescerà insieme ai vostri figli, essendo adatto a partire dai 9 mesi sino ad arrivare ai 12 anni. A partire dai 3 anni potrete infatti semplicemente convertire il seggiolino rimuovendo la protezione antiurto e la base e regolando lo schienale e il poggiatesta, così da adattarlo a ogni fase dell’infanzia.

Il comodo cuscino di sicurezza riduce il rischio di gravi lesioni al collo senza opprimere il bambino, mentre il poggiatesta è regolabile in 12 posizioni diverse, così da garantire sempre la massima comodità durante i viaggi. Inoltre, l’antiurto laterale offre una maggiore sicurezza in caso di impatti nelle fiancate dell’auto, in modo da garantire una protezione a 360°.

I sistemi di sicurezza del Cybex Silver non si fermano però alle imbottiture: in caso di incidente la forza d’urto viene distribuita grazie al guscio che assorbe l’energia, arrecando quindi il minimo danno al bimbo. Il seggiolino è compatibile con le cinture di sicurezza di qualsiasi auto, ed è agganciabile al sedile anche con il sistema a scatto ISOFIX per una maggiore stabilità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!