La casa automobilistica Skoda si prepara a rilasciare una nuova versione del software ME3 per le sue vetture Enyaq iV. Come risultato dell’aggiornamento, autonomia maggiore e conseguente ottimizzazione della batteria del veicolo. Non dimentichiamo che il marchio ceco ha finora consegnato ai clienti un numero superiore a 70.000 Skoda Enyaq iV, risultato che ha permesso di diventare uno dei veicoli elettrici venduti in Europa con una quota di mercato pari al 3,5%.

Con l’introduzione dell’aggiornamento del software, la casa automobilistica Skoda apporta diversi vantaggi alle vetture interessate. Oltre ad una migliore gestione della batteria che aumenta, conseguentemente, l’autonomia e l’efficienza della vettura, l’aggiornamento introduce differenti ottimizzazioni all’interfaccia del sistema di infotainment e ai servizi online Skoda Connect del veicolo. Grazie al nuovo aggiornamento OTA, la Skoda Enyaq mostra miglioramenti anche per quanto riguarda la grafica della strumentazione digitale e dell’Head Up Display.

Nello specifico, per quanto riguarda le ottimizzazioni apportate con l’aggiornamento su batteria e ricarica del veicolo, il software offre una nuova modalità “Battery Care”, che è possibile attivare e disattivare in qualsiasi momento. Tale modalità è inoltre in grado di fermare automaticamente la ricarica non appena viene raggiunto l’80% di carica. La migliore gestione termica consente, inoltre, di mantenere l’autonomia più elevata anche durante i periodi invernali più freddi. Grazie al nuovo software, la velocità di ricarica massima aumenta a 120 kW per i veicoli dotati di batteria da 62 kWh e a 135 kW per quelli con batteria da 82 kWh.

Non mancano le novità che permettono all’utente di ottimizzare gli interni aumentandone il comfort: è, infatti, possibile personalizzare l’auto in base alle preferenze dei conducenti, impostando non solo posizione di volante, sedili e specchietti ma anche il funzionamento dei sistemi di ausilio alla guida e temperatura all’interno dell’abitacolo.