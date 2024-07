Suzuki punta ad alleggerire le auto elettriche, soprattutto i SUV

Suzuki sta affrontando una delle principali sfide delle auto elettriche: il peso elevato. Secondo i giapponesi, ridurre il peso dei veicoli elettrici di circa 200 kg potrebbe comportare un risparmio del 20% nell'energia necessaria per la produzione e del 6% durante la guida.

Il primo modello della nuova gamma elettrica di Suzuki, previsto per il lancio l'anno prossimo, sarà un SUV di circa 4,30 metri sviluppato in collaborazione con Toyota. Questo veicolo, evoluzione del prototipo Suzuki eVX, sarà equipaggiato con batterie LFP (litio-ferrofosfato) fornite da BYD, con due opzioni disponibili. La versione con la batteria più grande, da circa 60 kWh, dovrebbe garantire un’autonomia superiore ai 400 km secondo il ciclo WLTP.

Nel frattempo, Suzuki Jimny, il più piccolo fuoristrada disponibile in Europa, verrà ritirato dal mercato nel 2025 a causa delle nuove normative sulle emissioni. Per celebrare la sua carriera, Suzuki lancerà una versione limitata chiamata Horizon. Successivamente, il marchio giapponese si concentrerà sull'elettrificazione, con l’obiettivo di vendere esclusivamente veicoli elettrici e ibridi in Europa.

Infatti, nel contesto europeo, Suzuki punta a far sì che l'80% della sua gamma sia composta da veicoli elettrici a batteria entro il 2030. Il piano dell'azienda prevede l'espansione della sua offerta di veicoli elettrici con altri quattro modelli: l’urban Wagon R, il fuoristrada Jimny (nella sua futura versione completamente elettrica), il SUV Fronx di 4 metri e la prossima Baleno. Questa gamma sarà caratterizzata da dimensioni contenute per recuperare efficienza. Toshihiro Suzuki, presidente del marchio, ha sottolineato che l’adattamento della tecnologia elettrica a veicoli compatti è una sfida che Suzuki sta affrontando, e che la collaborazione con Toyota sarà indispensabile.