Se siete alla ricerca di un modo semplice e conveniente per risparmiare sui pedaggi autostradali, Telepass Sempre rappresenta una soluzione davvero smart. La nuova offerta è pensata per chi desidera gestire i propri spostamenti in modo pratico, veloce e senza costi nascosti, con un pacchetto che non si limita al pagamento del pedaggio ma include anche diversi servizi di mobilità. In questo modo, non solo potete muovervi con maggiore fluidità, ma avete la certezza di farlo con una formula trasparente e vantaggiosa.

Vedi offerta su Telepass

Telepass Sempre, perché approfittarne?

Uno dei punti di forza dell’offerta è la promozione attuale: ben 12 mesi a canone zero, riservati ai nuovi clienti che attivano Telepass Sempre. Inoltre, fino all’11 gennaio, è previsto un cashback del 50% sul pedaggio, un beneficio particolarmente rilevante per chi percorre spesso l’autostrada. Terminato il periodo promozionale, il costo mensile sarà di soli 3,90 €, senza alcuna spesa di attivazione. È una proposta pensata per offrire risparmio immediato, ma anche convenienza a lungo termine.

Incluso nell’offerta riceverete gratuitamente il dispositivo Telepass in versione colorata, un dettaglio che rende più piacevole un accessorio ormai indispensabile per chi viaggia con frequenza. Con questo dispositivo potrete accedere a sconti su ben 19 tratte autostradali, ampliando ulteriormente il potenziale risparmio e rendendo ogni viaggio più conveniente. Il tutto con la consueta praticità del passaggio in corsia dedicata, senza code né biglietti.

Telepass Sempre, però, non si ferma ai pedaggi. L’offerta comprende anche l’accesso a parcheggi convenzionati e Strisce Blu senza commissioni, ampliando i vantaggi anche ai vostri spostamenti urbani. Che si tratti di viaggi di lavoro, vacanze o quotidiani spostamenti in città, avete a disposizione una soluzione unica per gestire tutto con facilità. Una scelta moderna pensata per chi vuole semplificare la propria mobilità, risparmiando tempo e denaro.

Vedi offerta su Telepass