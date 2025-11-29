4K in auto per tutti! GKU D600 e D600 Pro in offerta per il Black Friday

GKU, uno dei marchi di dash cam più venduti in Italia, lancia la campagna “Golden Drive Days: tecnologia 4K per ogni viaggio” per il Black Friday. Le popolari serie D600 e D600 Pro sono ora in offerta, offrendo una qualità premium a un prezzo accessibile per tutti i guidatori italiani.

Per le famiglie e i liberi professionisti che guidano quotidianamente, la dash cam è diventata un "testimone silenzioso che protegge te, la tua famiglia e ogni tuo viaggio". La missione di GKU è una sola: la tua sicurezza. La serie D600 ridefinisce il significato di "valore" nella tecnologia per auto. Entrambi i modelli garantiscono la registrazione video in 4K, controllo tramite Wi-Fi e un design compatto.

Prodotto in caricamento

Prodotto in caricamento

D600 vs D600 Pro: la chiarezza che fa la differenza

La serie D600 e D600 Pro condividono l'unica missione di garantire la tua sicurezza. Entrambi i modelli, infatti, offrono la registrazione video con risoluzione 4K + 1080P, un controllo smart tramite Wi-Fi Dual 5.8GHz / 2.4GHz e includono una SD Card per essere pronti all'uso. La GKU D600 è ideale per chi desidera una qualità 4K accessibile, mentre il modello GKU D600 Pro è pensato per chi vuole il massimo controllo. Quest'ultima aggiunge il GPS per tracciare percorsi e velocità, e un Display Live per una consapevolezza ancora migliore durante la guida. In sintesi, pur mantenendo la stessa qualità 4K, la versione Pro eleva l'esperienza con funzioni di monitoraggio e visualizzazione.

Offerta Black Friday GKU D600 e D600 Pro

Per la GKU D600, l’offerta più interessante è disponibile su Amazon: il prezzo originale di 89.99€ scende a 63.98€ (uno sconto del 29%). Applicando il codice sconto TOMSHWD600, il prezzo finale arriva a soli 60.78€. Sul sito ufficiale, invece, il prezzo di 100.95€ è attualmente in promozione a 50.48€ , pari a uno sconto del 50%.

Anche il modello GKU D600 Pro, pensato per chi desidera prestazioni superiori, è in promozione su Amazon: da 99. 99€ passa a 71.98€ (uno sconto del 28%). Inserendo il codice TOMSHWD600P, il prezzo finale scende ulteriormente a 68.38€. Sul sito ufficiale, il prezzo del D600 Pro è stato aggiornato a 109.95€, ora in offerta a 54.98€ (sconto del 50%).

Prodotto in caricamento