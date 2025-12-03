Parcheggi e caselli? Solo un ricordo con UnipolMove! Oggi muoversi in auto significa affrontare code ai caselli, biglietti che si perdono e pagamenti che fanno perdere tempo. Ma la mobilità sta cambiando rapidamente, e con essa anche le vostre abitudini di viaggio. UnipolMove nasce proprio per offrirvi un modo più semplice, fluido e moderno di vivere ogni spostamento, eliminando gli ostacoli che rallentano la vostra quotidianità.

UnipolMove, perché approfittarne?

Con UnipolMove potete dire addio alle attese ai caselli e ai parcheggi: il dispositivo vi permette di accedere alle corsie dedicate, pagare automaticamente e avere tutto sotto controllo tramite un servizio intuitivo e immediato. Non si tratta solo di un comfort, ma di una vera rivoluzione nel modo di muovervi, che vi consente di risparmiare tempo prezioso e di viaggiare con maggiore serenità.

In questo momento, poi, UnipolMove diventa ancora più conveniente grazie a una promozione imperdibile. Attivandolo entro il 22 dicembre, potrete usufruire di 1 anno di canone completamente gratuito, un’opportunità ideale per provare il servizio senza alcun impegno e scoprire quanto possa migliorare la vostra esperienza di guida. È un’occasione perfetta per abbracciare una nuova mobilità con la massima libertà.

E non finisce qui: se desiderate ampliare i vantaggi della vostra mobilità, l’eventuale secondo dispositivo sarà anch’esso a canone zero, così da permettervi di estendere la comodità di UnipolMove anche a un’altra vettura o a un familiare. Un modo semplice e conveniente per portare l’innovazione su più fronti. Con UnipolMove il futuro della mobilità è già tra voi, e inizia senza costi per il primo anno.

