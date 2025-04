Cosa conviene di più tra Telepass, UnipolMove e MooneyGo?

Il settore del telepedaggio ha subito importanti cambiamenti negli ultimi anni, passando da una quasi esclusiva dipendenza da Telepass a una situazione di mercato in cui nuove proposte come UnipolMove e MooneyGo si fanno largo offrendo tariffe e servizi diversificati. La storica presenza di Telepass nel panorama italiano ha garantito per lungo tempo una copertura capillare e una vasta gamma di servizi integrati. Tuttavia, con l’aggiornamento delle tariffe e la concorrenza sempre più agguerrita, la scelta del sistema di telepedaggio ideale richiede oggi un’analisi attenta dei costi, della facilità di attivazione e della varietà dei servizi offerti. In questo articolo, analizzeremo nel dettaglio ogni aspetto, partendo dalle modalità di sottoscrizione fino alle funzionalità smart che alcuni operatori hanno introdotto per rendere il viaggio più agevole e conveniente.

Modalità di sottoscrizione

Un elemento fondamentale nella scelta del sistema di telepedaggio è rappresentato dalla modalità di sottoscrizione e dalla facilità con cui è possibile attivare il servizio. Telepass, con la sua lunga esperienza sul mercato, si distingue per la rete di contatti fisici e digitali che permette agli utenti di attivare il servizio sia tramite il sito ufficiale che attraverso numerosi punti fisici. Questi includono sportelli bancari, uffici postali, centri Dekra e persino stazioni di servizio come le Eni Live Station, nonché i TStore situati nelle città di Milano e Torino. Tale capillarità rappresenta un vantaggio importante per chi preferisce un contatto diretto e una consulenza personalizzata.

UnipolMove, invece, punta quasi esclusivamente sul canale online. La sottoscrizione avviene principalmente attraverso il sito ufficiale e l’app dedicata, anche se è comunque possibile attivare il servizio recandosi presso le agenzie UnipolSai. Questa modalità di attivazione rende il processo estremamente rapido e accessibile, soprattutto per gli utenti abituati a gestire le proprie esigenze in digitale. MooneyGo adotta un approccio simile, concentrandosi anch’esso sulla sottoscrizione online, sebbene offra anche alcuni punti vendita fisici per agevolare l’attivazione del servizio. La scelta del canale di sottoscrizione è quindi un fattore che può influenzare la decisione finale, in quanto un contatto diretto può risultare più rassicurante per chi preferisce avere un supporto immediato in caso di necessità.

Analisi dettagliata dei prezzi

Il costo del servizio di telepedaggio è uno dei principali criteri di valutazione per chi desidera evitare le code ai caselli senza spendere una fortuna. A partire dal 1° luglio 2024, erano stati annunciati degli aumenti nei costi dei servizi Telepass, e le tariffe aggiornate per aprile 2025 riflettono queste variazioni, con alcune leggere modifiche rispetto alle stime iniziali. Nel caso delle soluzioni in abbonamento mensile, Telepass Base ha visto un incremento fino a 3,90 euro al mese. Telepass Easy, che precedentemente costava 2 euro mensili, ora si attesta a 4,64 euro al mese, mentre Telepass Plus, che godeva di un periodo gratuito di sei mesi prima dell’applicazione del canone mensile, ha visto il prezzo salire a 5,14 euro al mese dopo il periodo promozionale. Per Telepass Pay X, il costo mensile post-promozione è di 3,90 euro. Telepass Next, disponibile esclusivamente in abbinamento a Telepass Plus, mantiene un costo iniziale di 35 euro per l’installazione e un canone fisso di 5 euro al mese, senza variazioni significative.

Le soluzioni di UnipolMove e MooneyGo, d’altra parte, si posizionano come opzioni particolarmente competitive. UnipolMove Base continua ad attrarre gli utenti grazie alla promozione di dodici mesi gratuiti, seguiti da un canone mensile che si attesta a 1,50 euro per il primo dispositivo, con un costo leggermente ridotto di 1,20 euro per eventuali dispositivi aggiuntivi. MooneyGo Base prevede un costo di attivazione pari a 5 euro e offre un periodo promozionale gratuito di sei mesi, dopo i quali il canone mensile sale a 1,50 euro. Passando alle soluzioni pay-per-use, Telepass applica un costo fisso di 10 euro per l’attivazione e addebita successivamente 3,50 euro al mese nei giorni di utilizzo. UnipolMove, mantenendo una struttura simile per l’attivazione a 10 euro, propone un addebito giornaliero molto contenuto, pari a 0,55 euro nei giorni di utilizzo, mentre MooneyGo richiede, dopo un’attivazione di 10 euro, un canone mensile di 2,20 euro per i mesi in cui il servizio viene utilizzato. Queste variazioni nei prezzi mettono in luce come UnipolMove e MooneyGo possano risultare soluzioni particolarmente convenienti per chi non utilizza il servizio quotidianamente e preferisce soluzioni pay-per-use o abbonamenti a basso costo.

Servizi integrati e funzionalità extra

Oltre al semplice pagamento del pedaggio autostradale, il panorama del telepedaggio offre una gamma sempre più ampia di servizi integrati che possono fare la differenza nella gestione quotidiana dei viaggi. Telepass, da sempre leader di mercato, ha ampliato la propria offerta integrata includendo una serie di funzionalità che vanno ben oltre il semplice rilevamento del transponder. Il sistema Telepass permette, infatti, di gestire pagamenti in aree urbane come l’Area C di Milano e di prenotare parcheggi convenzionati, anche in prossimità degli aeroporti. Inoltre, grazie a piani specifici come Telepass Easy e Telepass Plus, è possibile usufruire di servizi aggiuntivi quali il lavaggio auto, il rifornimento di carburante e il bike sharing. Un’ulteriore innovazione è rappresentata da Telepass Next, che offre funzioni smart come l’assistente vocale, il rilevamento automatico dei parcheggi disponibili e la geolocalizzazione del veicolo, rendendo l’esperienza di viaggio ancora più fluida e personalizzata.

UnipolMove si concentra su un’offerta più snella e mirata, rivolta principalmente al mercato nazionale. Il servizio include il pagamento dell’Area C e la gestione dei parcheggi convenzionati, e offre ulteriori funzionalità come la revisione del veicolo e il pagamento del bollo per auto e moto. L’integrazione di servizi come il taxi, il carburante e il sistema PagoPA rende UnipolMove una soluzione efficace per chi desidera un pacchetto completo, pur mantenendo costi contenuti.

MooneyGo si distingue per un approccio fortemente orientato alla mobilità urbana ed extraurbana. La sua offerta integra il telepedaggio con il pagamento dell’Area C e la gestione dei parcheggi, e si estende all’acquisto di biglietti per il trasporto pubblico. L’attenzione verso servizi come il bike sharing e il pagamento per la sosta su strisce blu testimonia l’impegno di MooneyGo nel fornire soluzioni adatte alle esigenze quotidiane di mobilità. La capacità di offrire un servizio orientato non solo al telepedaggio ma anche a una serie di attività legate alla gestione del viaggio, rende MooneyGo una scelta particolarmente interessante per chi si muove frequentemente in ambito urbano e extraurbano.

Copertura territoriale

La copertura territoriale rappresenta un altro aspetto cruciale nella scelta del sistema di telepedaggio, in quanto non tutti i servizi sono ugualmente efficaci su scala nazionale e internazionale. Telepass, con la sua lunga esperienza, è l’unico operatore tra quelli analizzati a garantire un funzionamento anche all’estero. Il servizio copre paesi come la Croazia, la Francia, il Portogallo e la Spagna, spesso attraverso l’attivazione di un abbonamento specifico come il Telepass Europeo, che consente di viaggiare in diversi paesi senza doversi preoccupare di adempimenti amministrativi aggiuntivi. Questa caratteristica risulta particolarmente importante per chi viaggia frequentemente fuori dai confini nazionali e necessita di un sistema di telepedaggio affidabile e senza interruzioni.

Al contrario, UnipolMove opera esclusivamente in Italia, con alcune limitazioni geografiche che attualmente escludono alcune autostrade siciliane e specifici collegamenti come il Tunnel Schio-Valdagno, attualmente in fase di attivazione. Tuttavia, sono previsti piani di espansione che potrebbero ampliare progressivamente la copertura di UnipolMove, rendendolo un’opzione sempre più competitiva nel mercato nazionale. MooneyGo, similmente a UnipolMove, si concentra sul territorio italiano, ma si distingue per una copertura particolarmente completa che include anche la Sicilia, garantendo così un’ottima affidabilità per chi viaggia in tutte le regioni del paese. Questa diversificazione nella copertura territoriale permette a ciascun utente di scegliere il servizio più adatto in base alle proprie abitudini di viaggio, sia che si tratti di spostamenti a livello nazionale o di viaggi internazionali.

Gestione dei dispositivi e delle targhe

Un ulteriore aspetto da considerare nella scelta del sistema di telepedaggio riguarda la gestione dei dispositivi e delle targhe. Telepass offre una gestione flessibile che consente di associare due targhe per ogni dispositivo, con la limitazione che nel caso del servizio pay-per-use sia ammessa una sola targa per dispositivo. Per chi necessita di un’ulteriore flessibilità, è disponibile l’opzione Twin, che permette di aggiungere un secondo dispositivo a fronte di un costo aggiuntivo, risultando particolarmente utile per le famiglie con più veicoli o per chi possiede auto diverse. UnipolMove, pur limitando l’associazione a una sola targa per dispositivo, offre la possibilità di utilizzare lo stesso contratto per più veicoli. La gestione della targa avviene in maniera completamente digitale, consentendo modifiche rapide e semplificate, il che è un vantaggio per chi ha esigenze di aggiornamento frequente. MooneyGo, infine, permette di attivare fino a tre dispositivi per account, pur mantenendo la regola di una sola targa per dispositivo. Anche in questo caso, eventuali modifiche alla targa devono essere gestite tramite il servizio di assistenza clienti, che garantisce un supporto puntuale e professionale. Questa diversità nelle modalità di gestione rappresenta un ulteriore elemento di differenziazione, fornendo soluzioni adatte a una vasta gamma di esigenze, dalla gestione familiare a quella aziendale.

Prospettive future

Il mercato del telepedaggio continua a evolversi in risposta alle esigenze dei consumatori e all’innovazione tecnologica. Le recenti variazioni nei prezzi e l’introduzione di servizi smart come quelli offerti da Telepass Next sono solo un esempio delle tendenze che stanno delineando il futuro di questo settore. Le aziende operanti in questo ambito stanno investendo continuamente in tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza utente, offrendo funzionalità che vanno oltre il semplice pagamento del pedaggio. L’introduzione di applicazioni mobili sempre più sofisticate permette di gestire l’intero processo in maniera digitale, dal monitoraggio dei consumi al pagamento dei servizi extra, rendendo il viaggio più fluido e privo di complicazioni. In questo contesto, la concorrenza tra Telepass, UnipolMove e MooneyGo stimola un’innovazione costante, con l’obiettivo di garantire soluzioni sempre più efficienti e personalizzate per ogni tipologia di viaggiatore. Gli investimenti in tecnologia, con l’integrazione di sistemi di geolocalizzazione e assistenza vocale, indicano chiaramente una forte tendenza verso una mobilità intelligente, capace di anticipare e rispondere alle necessità di un pubblico sempre più esigente e attento ai costi.

La scelta consapevole per una mobilità senza interruzioni

In conclusione, la scelta tra Telepass, UnipolMove e MooneyGo si fonda su una serie di criteri che vanno ben oltre il semplice confronto dei prezzi. L’analisi delle modalità di sottoscrizione, dei costi aggiornati, della varietà dei servizi integrati, della copertura territoriale e della gestione dei dispositivi e delle targhe offre una panoramica completa delle opzioni disponibili per il viaggiatore moderno. Chi viaggia frequentemente all’estero troverà in Telepass una soluzione sicura e affidabile, capace di garantire un’ampia copertura e una gamma di servizi che va ben oltre il semplice telepedaggio. Per gli utenti che si spostano principalmente in Italia e che cercano soluzioni più economiche, le offerte di UnipolMove e MooneyGo rappresentano alternative competitive, in grado di coniugare costi contenuti e servizi mirati.

La trasformazione del mercato del telepedaggio, segnata dagli aggiornamenti tariffari e dall’introduzione di tecnologie smart, evidenzia come l’innovazione stia rendendo sempre più accessibile e personalizzabile l’esperienza di viaggio. La possibilità di attivare il servizio attraverso canali digitali e fisici, la flessibilità nella gestione dei dispositivi e delle targhe, nonché l’ampia gamma di servizi integrati, permettono di soddisfare esigenze molto diverse, sia a livello personale che familiare o aziendale. Con l’evoluzione delle tariffe e l’arrivo di nuove funzionalità, oggi il viaggiatore ha l’opportunità di scegliere il sistema di telepedaggio che meglio si adatta alle proprie abitudini, ottenendo al contempo un notevole risparmio economico e una maggiore comodità durante gli spostamenti.

Guardando al futuro, è probabile che il settore continui a investire in soluzioni innovative, con l’obiettivo di semplificare ulteriormente la gestione dei viaggi e di offrire servizi sempre più integrati e personalizzati. Questa competizione tra operatori stimola un continuo miglioramento che, in definitiva, si traduce in benefici concreti per tutti gli utenti. Sia che si tratti di evitare le code ai caselli autostradali, di usufruire di servizi extra utili nella vita quotidiana o di garantire una copertura territoriale che spazia ben oltre i confini nazionali, il panorama attuale del telepedaggio offre oggi soluzioni adatte a ogni esigenza.