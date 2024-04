Tesla comincia a fare grossi sconti per smaltire le auto invendute

Tesla sta tagliando il prezzo di alcuni modelli, probabilmente per far fronte al calo delle vendite e alla situazione di incertezza per il prossimo futuro. Allo stesso tempo, il marchio sta offrendo - temporaneamente - la possibilità di trasferire FSD ai clienti che comprano in questo periodo. Normalmente il pacchetto aggiuntivo va comprato di nuovo se si cambia auto.

L'aumento dei veicoli in inventario conferma le difficoltà di cui si è parlato nei giorni scorsi. Gli sconti hanno il potenziale per attirare clienti intenzionati a prendere una Tesla, e sicuramente l’operazione può essere di aiuto. Tuttavia è opportuno ricordare che il rallentamento - che forse diventerà crisi - riguarda tutto il settore automobilistico, non solo Tesla. Per ora questi vantaggi sono dedicati al pubblico USA, e non è detto che li vedremo anche in Italia.

Ciò che invece sicuramente non riguarda il nostro Paese, né l’Europa in generale, è il dettaglio su FSD, cioè Full Self Driving. Si tratta di un pacchetto venduto a parte per 15mila dollari - inutilizzabile in Italia e in Europa perché incompatibile con le leggi vigenti.

Ebbene, in genere chi compra FSD può usarlo solo sul veicolo in uso. Se vende la sua Tesla e ne compra un’altra dovrà ricomprare anche FSD. Una situazione un po’ folle visto che si tratta di software, e ancora di più visto che andiamo verso gli SDV (Software Defined Vehicle). Tra l’altro chi dovesse comprare quella Tesla usata non avrebbe il “bonus” di FSD già installato. Visto che poi Tesla deve ancora mantenere la parola e offrire ai suoi clienti un vero sistema autonomo, la situazione sembra surreale.

Ora invece FSD è trasferibile, e non si sa per quanto durare questo privilegio. Chiaramente è un’operazione pensata per incrementare le vendite nel breve periodo, ma è anche un gesto in contrasto con quanto detto e fatto in passato dall’azienda.