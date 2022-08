Il più grande incubo dei detrattori delle auto elettriche sta diventando realtà in Cina, più precisamente nella regione del Sichuan dove da diverse settimane prosegue un periodo di siccità come non si vedeva dagli anni ’60: nella regione si produce corrente tramite sistemi idroelettrici che oggi, a causa della siccità, non possono essere messi in funzione. Questa situazione ha portato realtà come Tesla e NIO a dover spegnere alcune colonnine di ricarica nella regione, a causa dei carichi di lavoro troppo alti su una rete già messa in difficoltà dal gran caldo.

Tesla ha spento o ridotto la potenza di ricarica in più di una dozzina di stazioni Supercharger in 2 città, lasciando soltanto due stazioni operative al 100% ma non durante il giorno, solo durante la notte; Nio ha avvisato tutti i suoi clienti dei possibili disagi tramite la propria app, e ha invitato i clienti a condividere tra loro le colonnine di ricarica casalinghe almeno fino al prossimo 20 settembre, quando si spera che l’emergenza siccità sia rientrata e le centrali idroelettriche siano tornate a produrre tutta la corrente che serve.

Nelle stazioni di scambio batteria di NIO si sono già viste situazioni surreali in cui i clienti dotati di colonnina di ricarica casalinga scambiano la propria batteria carica al 100% con una quasi completamente scarica, come supporto per coloro che invece devono davvero fare affidamento sullo scambio della batteria per ricaricare la propria auto.

Teld New Energy, un gestore di energia cinese che può vantare un parco di circa 300.000 colonnine di ricarica, ha chiesto ai propri clienti di verificare tramite la app l’effettiva operatività delle colonnine prima di uscire di casa per andare a ricaricare, poiché molte autorità locali hanno richiesto lo spegnimento di stazioni di ricarica e colonnine stradali. Inoltre sono previste tariffe scontate appositamente per chi decide di ricaricare l’auto in tarda notte o nelle prime ore della mattina, quando la richiesta di corrente è molto più bassa.