Tesla in caduta libera, profitti in calo di oltre il 50%

Tesla ha registrato un netto calo degli utili nei primi tre mesi del 2024, scendendo a 1,13 miliardi di dollari rispetto ai 2,51 miliardi dell'anno precedente. Questo periodo difficile per il produttore di veicoli elettrici (EV) è stato caratterizzato da una riduzione delle vendite e da una concorrenza crescente da parte dei produttori cinesi che offrono veicoli a costi inferiori, causando un crollo del 43% del prezzo delle sue azioni nell'anno.

Nonostante le sfide, Tesla ha annunciato l'accelerazione del lancio di nuovi modelli, inizialmente previsti per la seconda metà del 2025.

Questa mossa ha incrementato il valore delle sue azioni di quasi il 12,5% nelle contrattazioni after-hours. Tuttavia, la società non ha fornito dettagli sui prezzi dei nuovi veicoli. La risposta di Tesla al repentino abbassamento del valore delle sue azioni include anche un significativo taglio del personale, con tagli previsti per 3,332 posti di lavoro in California e 2,688 in Texas, quest'ultimo rappresentando il 12% della forza lavoro totale nella zona dove si trovano la gigafactory e la sede centrale dell'azienda. Inoltre, l'azienda prevede di tagliare altri 285 posti di lavoro a New York.

Elon Musk ha sottolineato l'importanza delle credenziali AI di Tesla e dei piani per i veicoli autonomi, ma gli analisti, come quelli della Deutsche Bank, rimangono scettici riguardo alle sfide tecnologiche, normative e operative che questi piani comportano. Musk ha esortato gli investitori che dubitano della capacità di Tesla a non investire nella compagnia.

L'azienda automobilistica sta affrontando anche diversi problemi legati alla lotta sul compenso di Musk, ancora in corso di definizione. In seguito al report sul primo trimestre, laa compensazione di Musk, originariamente valutata 56 miliardi di dollari, è stata infatti ridotta di circa 10 miliardi.

Un giudice del Delaware ha criticato il consiglio di amministrazione per aver approvato questo pacchetto senza adeguato riguardo ai doveri fiduciari, spingendo l'azienda a proporre agli azionisti di spostare la sede legale dal Delaware al Texas.