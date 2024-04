Tesla licenzia il 10% della forza lavoro globale, è crisi?

Tesla ha annunciato tagli del personale pari a "più del 10%" della sua forza lavoro globale tramite una email interna inviata a tutti i dipendenti. Negli ultimi mesi, c'erano segnali che l'azienda potesse mettersi in moto per una serie di licenziamenti, tra cui l'accantonamento dell'auto economica in favore del progetto del robotaxi.

Durante il fine settimana, circolavano voci che questi licenziamenti fossero imminenti, provenienti da varie fonti indipendenti, come avevamo già riportato ieri. Ora, quei rumor sono stati confermati in una email inviata a tutti i dipendenti da Musk, che è trapelata poco dopo essere stata inviata. Di seguito il testo completo dell'email:

"Nel corso degli anni, siamo cresciuti rapidamente con diverse fabbriche in scala in tutto il mondo. Questa rapida crescita ha portato a una duplicazione di ruoli e funzioni lavorative in alcune aree. Mentre prepariamo l'azienda per la prossima fase di crescita, è estremamente importante esaminare ogni aspetto dell'azienda per ridurre i costi e aumentare la produttività. Come parte di questo sforzo, abbiamo effettuato una revisione completa dell'organizzazione e abbiamo preso la difficile decisione di ridurre la nostra forza lavoro di più del 10% a livello globale. Non c'è nulla che io detesti di più, ma deve essere fatto. Questo ci permetterà di diventare più snelli, innovativi e pronti per il prossimo ciclo di crescita. Vorrei ringraziare tutti coloro che lasciano Tesla per il loro duro lavoro negli anni. Sono profondamente grato per i vostri numerosi contributi alla nostra missione e vi auguriamo il meglio nelle vostre future opportunità. È molto difficile dire addio. Per coloro che rimangono, vorrei ringraziarvi anticipatamente per il difficile lavoro che vi aspetta. Stiamo sviluppando alcune delle tecnologie più rivoluzionarie nel settore dell'auto, dell'energia e dell'intelligenza artificiale. Mentre prepariamo l'azienda per la prossima fase di crescita, la vostra determinazione farà una grande differenza nel portarci lì. Grazie,

Elon"

Anche se non abbiamo una percentuale esatta, "più del 10%" significa che almeno 14.000 dipendenti verranno licenziati, considerando che la forza lavoro totale di Tesla è di circa 140.000 dipendenti. Va notato che la forza lavoro di Tesla non ha conosciuto una crescita "rapida" negli ultimi anni, come in passato, rendendo quella parte dell'email alquanto priva di significato.

Non sappiamo quali specifici team saranno maggiormente o minormente colpiti dai licenziamenti di Tesla, ma due noti dirigenti dell'azienda, Drew Baglino e Rohan Patel, non hanno più il distintivo "affiliato a Tesla" su Twitter.

Questa notizia segue un cattivo rapporto trimestrale sulle consegne, nel quale Tesla ha significativamente mancato le stime di consegna e ha registrato una rara diminuzione anno su anno delle vendite. Sebbene Tesla non divida le vendite per regione geografica, sembra che il calo maggiore sia avvenuto in Cina, dove i produttori cinesi di veicoli elettrici si stanno espandendo rapidamente sia sul mercato interno che su quello estero.

Il prossimo martedì, 23 aprile, Tesla presenterà il suo rapporto trimestrale sui profitti. Gli analisti stimano che l'azienda realizzerà comunque un profitto di circa 50 centesimi per azione, in calo rispetto ai 85 centesimi per azione del Q1 2023.

I licenziamenti di Tesla arrivano in un momento in cui molte altre aziende del settore tecnologico stanno tagliando il personale, seguendo l'esempio, mentre i profitti del settore rimangono ancora elevati.

Un problema persistente con Tesla è che sembra che il numero di dipendenti nell'azienda sia troppo basso, non troppo alto. Ci sono, infatti, molti problemi che sembrano cadere nel dimenticatoio, sia a livello elevato che a livello operativo. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che i dipendenti di Tesla sono spesso sopraffatti dal lavoro, portando a burnout e alta rotazione del personale, e causando una perdita di memoria istituzionale e scarsa risoluzione dei problemi.

Tesla deve il suo successo principalmente alla sua "mentalità da startup", ma ora, dopo 20 anni, è diventata un'azienda consolidata che necessita di processi più stabili, minore rotazione del personale e maggiore sicurezza per i dipendenti.

È importante notare che i licenziamenti non sono comuni nei produttori automobilistici esperti, poiché le persone singole che causano problemi possono essere licenziate in qualsiasi momento senza la necessità di un taglio massiccio del personale.

Sebbene questi licenziamenti possano essere una risposta a una riduzione delle vendite, è improbabile che influenzino la redditività di Tesla, per lo meno secondo gli analisti. Tuttavia, i licenziamenti potrebbero avere un impatto significativo sul morale dei dipendenti rimanenti, specialmente considerando l'assenza sempre più frequente di Musk e i crescenti carichi di lavoro.