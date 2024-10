Musk citato in giudizio per aver copiato Blade Runner nel suo evento robotaxi

Tesla è stata citata in giudizio dalla società di produzione Alcon Entertainment per presunta violazione del copyright legata all'evento "We, Robot". La causa, presentata oggi, coinvolge anche Elon Musk e Warner Bros. Discovery.

Secondo Alcon, che detiene i diritti d'autore di "Blade Runner 2049", Tesla avrebbe utilizzato un generatore di immagini AI per creare arte promozionale per l'evento "We, Robot" che ricordava inquadrature del film del 2017. Nonostante il rifiuto esplicito di Alcon all'uso di immagini del film, Tesla avrebbe proceduto comunque, mostrando durante la presentazione un'immagine che richiamava lo stile visivo di Blade Runner.

La causa afferma che poche ore prima dell'evento, tenutosi negli studi Warner Bros. in California, Tesla e WBD avevano richiesto l'autorizzazione per utilizzare immagini del film. Alcon aveva negato il permesso, non volendo che il proprio brand fosse associato a Musk o Tesla.

Alcon non voleva che BR2049 fosse affiliato a Musk, Tesla o qualsiasi azienda di Musk.

La società di produzione sostiene che, nonostante il diniego, Tesla abbia utilizzato un'intelligenza artificiale per generare immagini simili a quelle del film. Durante l'evento, Musk ha menzionato esplicitamente il franchise di Blade Runner, mentre sullo schermo veniva mostrata un'immagine di un uomo con un impermeabile davanti a un paesaggio urbano apocalittico.

Dettagli della causa

Alcon afferma di non essere stata informata di eventuali accordi tra Tesla e WBD che avrebbero permesso l'uso degli studi e delle attrezzature Warner Bros. La società ritiene che tali accordi potessero includere elementi promozionali che consentivano o richiedevano a Tesla di associare il Cybercab a uno o più film del catalogo dello studio.

Sebbene la cifra esatta dei danni richiesti non sia specificata, Alcon sostiene che Musk, Tesla e WBD "comprendessero la natura non autorizzata dell'immagine e lo scopo improprio dietro di essa, e abbiano incoraggiato o comunque prestato il loro supporto all'impresa impropria".