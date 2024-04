Tesla accantona l'auto economica e preferisce dedicarsi ai robotaxi

Tesla ha deciso di annullare i propri piani per lo sviluppo di un'auto elettrica economica, cambiamento strategico che sembra orientare l'azienda verso nuovi obiettivi. La svolta è stata rivelata da una recente pubblicazione di Reuters, nonostante le dichiarazioni precedenti del CEO Elon Musk che manifestavano ottimismo per il lancio di questo modello low-cost nel secondo semestre del 2025. Ora, sembra che Tesla voglia concentrare le proprie risorse nello sviluppo dei robotaxi, considerati da Musk il futuro della mobilità.

Il progetto per l'auto entry-level, spesso chiamato “Model 2 o Model Q” e con nome in codice “Redwood”, era atteso con grande interesse. Musk aveva previsto una produzione settimanale di 10.000 veicoli, evidenziando l'impegno massimo dell'azienda per realizzare tale obiettivo, al punto da affermare che avrebbe dormito in fabbrica per assicurare il successo del progetto.

Le auto premium non finanzieranno più le proposte economiche, almeno così sembra

Da diversi anni, Elon Musk ha delineato un piano a lungo termine per Tesla, che prevedeva l'uso dei veicoli di lusso per costruire il marchio e utilizzare i profitti derivati per finanziare la produzione di modelli più accessibili. Tale visione era stata esplicitata nel "Secret Tesla Motors Master Plan" del 2006, dove Musk spiegava che l'acquisto di una Tesla Roadster contribuiva allo sviluppo di un'auto familiare a basso costo. Questo approccio è stato ripetutamente condiviso con clienti e investitori negli anni.

Con la cancellazione di questo progetto, il modello Model 3, il cui prezzo parte da 39.000 dollari (42.490 euro), rimarrà l'auto più economica offerta da Tesla.

Secondo quanto riportato da Reuters, la decisione di annullare lo sviluppo del modello budget è stata comunicata durante una riunione a fine febbraio, a cui avrebbero partecipato numerosi dipendenti. La notizia si è diffusa anche attraverso messaggi interni all'azienda, nei quali si consigliava di non informare i fornitori sulla cancellazione del programma. Altri messaggi indicavano il fermo di tutte le attività connesse ai codici interni ed esterni assegnati al modello economico.

In seguito alla diffusione di queste informazioni, Musk ha pubblicato un messaggio su X (precedentemente Twitter) negando le affermazioni di Reuters, pur non fornendo dettagli specifici sulle sue contestazioni.

Tesla si trova ora di fronte a nuove sfide. Non solo la domanda di EV sembra rallentare negli Stati Uniti, ma la competizione in Cina è sempre più agguerrita. BYD, ad esempio, è una delle aziende cinesi in rapida crescita che domina il mercato delle auto elettriche economiche nel paese. Quest'ultima ha riportato un aumento delle vendite del 13% su base annua, mentre Tesla ha registrato una diminuzione delle consegne dell'8% su base annua e una riduzione del 20% rispetto al trimestre precedente.

Questo scenario competitivo costringe Tesla a ripensare le sue strategie per mantenere la propria posizione di leader nel mercato delle auto elettriche. L'attenzione ora si sposta verso l'innovazione e lo sviluppo dei robotaxi, con l'obiettivo di ridefinire il futuro della mobilità urbana.