Super Xiaomi SU7! In Cina batte persino Tesla

La berlina elettrica Xiaomi SU7 ha superato le vendite della Tesla Model 3 in Cina nel 2024. Secondo i dati della China Passenger Car Association, da aprile a dicembre 2024 sono state vendute oltre 162.000 Xiaomi SU7 contro circa 152.000 Tesla Model 3.

Il sorpasso della casa cinese rappresenta una sfida significativa per Tesla nel più grande mercato automobilistico mondiale. Xiaomi, colosso dell'elettronica di consumo, è entrata nel settore delle auto elettriche solo a marzo 2024 con il lancio della SU7, ma ha rapidamente guadagnato quote di mercato.

Nel solo mese di aprile 2024, Xiaomi ha venduto 7.058 SU7 contro 5.065 Model 3. Il divario è aumentato nei mesi successivi, con la SU7 che ha superato la berlina di Tesla di oltre 12.000 unità nel terzo trimestre. Nel periodo ottobre-dicembre, la SU7 ha toccato quota 70.000 vendite contro le 52.000 della Model 3.

Il trend positivo per Xiaomi è proseguito anche a gennaio 2025, con quasi 23.000 SU7 vendute contro 8.009 Model 3. Questi risultati indicano come il nuovo competitor cinese stia erodendo rapidamente quote di mercato a Tesla nel segmento delle berline elettriche di fascia media.

La sfida di Xiaomi a Tesla non si limita alle berline. A dicembre 2024 l'azienda cinese ha presentato il SUV YU7, pensato per competere con la Tesla Model Y, l'elettrica più venduta in Cina nel 2024 con oltre 480.000 unità.

L'ingresso di Xiaomi nel mercato automobilistico elettrico, con prodotti competitivi sia nel segmento berlina che SUV, rappresenta una minaccia concreta per Tesla. La casa americana dovrà rispondere rapidamente per difendere la propria posizione di leadership in un mercato cruciale come quello cinese.