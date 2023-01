Tesla Model 3 compirà 6 anni nel 2023 e arriverà presto in una versione restyling per dare nuova linfa vitale a uno dei modelli elettrici più venduti al mondo, insieme alla sorella Model Y: le foto che vi riportiamo ci mostrano quello che internamente a Tesla viene chiamato “Project Highland“, che per noi non è altro che il classico face lift, non a caso nelle foto si può notare come i due paraurti siano completamente coperti da teli neri per nascondere le modifiche apportate.

Le immagini che vi riportiamo ci mostrano lo stesso esemplare, almeno a giudicare dalla targa, avvistato lo scorso mese di dicembre in California, a Santa Fe. Pubblicate da un utente di reddit nella sezione dedicata proprio ai veicoli Tesla, le immagini purtroppo non ci lasciano molti spunti di riflessione; sicuramente ci sarà qualche modifica a livello di design per i paraurti anteriori e posteriori, ma le voci più insistenti parlano di un restyling interno particolarmente profondo, con modifiche importanti al sistema di infotainment dell’auto, così come al pacco batterie – purtroppo in questo senso non abbiamo praticamente nessuna informazione.

La produzione della nuova Tesla Model 3 inizierà, secondo quanto comunicato da Reuters qualche tempo fa, durante il terzo trimestre di quest’anno, inizialmente presso la Gigafactory Tesla a Shanghai, Cina, e successivamente anche in California, presso lo stabilimento di Fremont.

Per il momento l’annuncio ufficiale da parte di Tesla non è ancora avvenuto, ma non può che essere questione di tempo: se non sarà l’Investor Day del 1 marzo a raccontarci di più sulla nuova Model 3, sarà un altro evento pubblico di Tesla nelle prossime settimane. I produttori storici di auto che sono entrati di recente nel mercato delle elettriche, come Volkswagen o Hyundai, sono avvisati: la Tesla Model 3 sta per tornare più nuova e accessoriata che mai e senza dubbio farà gola a tanti clienti Tesla vecchi e nuovi.