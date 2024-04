Collegare l'iPhone all'auto non è mai stato così semplice!

Se siete alla ricerca di un modo rapido e senza fili per connettere il vostro iPhone all'auto, allora non potete perdervi l'offerta che Amazon sta dedicando a questo adattatore wireless, visto che si tratta del metodo probabilmente più semplice e immediato a disposizione del mercato odierno, vista la necessità, da parte di altri prodotti, di disporre obbligatoriamente di un prodotto cablato. Questa proposta dell'esordiente MSXTTLY è invece molto diversa! Simile ad una pennetta USB, questo dispositivo di collegamento è venduto al prezzo originale di 69,99€, mentre oggi, grazie ad uno sconto, potrà essere vostro a soli 54,14€! Niente male per chiunque sia stanco di cavi colanti in giro per l'abitacolo!

Adattatore wireless Carplay MSXTTLY, chi dovrebbe acquistarlo?

L'adattatore wireless Carplay MSXTTLY è la soluzione ideale per chiunque voglia migliorare l'esperienza d'uso del proprio iPhone in auto, accedendo alle funzionalità Carplay in modo semplice ed immediato, e senza il peso di una connessione camblata che, spesso, rende anche scomodo il posizionamento dello smartphone nell'abitacolo. Ovviamente, trattandosi di un prodotto ad uso esclusivo di Carplay, può essere acquistato solo da utenti provvisti di un iPhone e, nel particolare, questo modello è compatibile con iOS 10 o versioni successive.

Dotato di un chip 5G e supporto a reti WiFi 5.8/2.4GHz e Bluetooth 5.2, questo piccolo dispositivo fungerà da ponte wireless tra il vostro iPhone ed il sistema infotainment della vettura, permettendovi così di utilizzare tutte le funzioni Carplay, compresa la navigazione, senza il bisogno di collegare il vostro smartphone alla porta USB della vettura, garantendo una connessione impeccabile anche quando il telefono è in tasca, ed evitando ritardi o disconnessioni. Il suo design compatto ed elegante si adatta perfettamente all'abitacolo dell'auto, mantenendo uno stile pulito e senza ingombri, e grazie alla sua ampia compatibilità, è una scelta ideale anche per chi, magari, non dispone ancora di uno smartphone di ultimissima generazione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina d'acquisto del prodotto, invitandovi a metterlo subito nel carrello, sia per il suo prezzo attuale, davvero invitante, che per la totalità delle sue caratteristiche tecniche visto che, come detto, tra le varie opzioni presenti sul mercato, questa rappresenta certamente una delle più comode e semplici da usare.

Vedi offerta su Amazon