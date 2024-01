Android Auto wireless con Motorola MA1 grazie a questo sconto del 26%

Se state cercando un dispositivo che semplifichi notevolmente il processo di connessione tra il vostro smartphone e il sistema di infotainment della vostra auto, e vorreste anche approfittare di un'offerta degna di questo nome, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata all'ottimo adattatore wireless Motorola MA1, l'unico certificato da Google, ed attualmente in offerta su Amazon a soli 66,49€ con uno sconto del 26%!

Motorola MA1, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Motorola MA1 è un dispositivo compatto ed estremamente utile, particolarmente consigliato a chiunque incontri difficoltà nel collegare il proprio smartphone al sistema infotainment della propria auto, magari a causa delle dimensioni, spesso generose, dei cellulari di questi ultimi anni.

In tal senso, questo adattatore semplifica notevolmente la procedura di connessione, fungendo da "ponte Bluetooth" tra il vostro smartphone e l'infotainment dell'auto, poiché basterà collegarlo alla porta USB dell'auto per bypassare del tutto la connessione diretta con lo smartphone, richiesta dagli infotainment Android per l'accesso alle funzioni di navigazione.

Ultimo ma non meno importante, è uno dei pochi dispositivi di questo genere con un design davvero compatto, leggero ed elegante, che consente un posizionamento agevole in auto senza risultare ingombrante o instabile, senza contare che, allo stesso modo, è anche uno dei pochissimi ad aver ricevuto una certificazione ufficiale da Google, che lo rende quindi pienamente compatibile con qualsiasi sistema Android, per un funzionamento privo di intoppi... o peggio!

Facilissimo da utilizzare, anche in virtù della prima connessione, Motorola MA1 è offre un utilizzo senza disconnessioni ed è, in tal senso, una scelta davvero affidabile per visualizzare mappe e app multimediali durante il proprio viaggio. Per questo, vi suggeriamo caldamente di acquistarla subito, consultando ora la pagina dello store dedicata al prodotto, con l'invito a metterlo nel carrello quanto prima, così da evitare che l'offerta termini del tutto o che l'articolo vada esaurito.

