La nuova Tesla Model 3 Performance sarà molto più potente, oltre 600 cavalli

Sembra che Tesla abbia in serbo importanti novità per la sua Model 3: secondo alcuni documenti trapelati dal Ministero dell’Ambiente della Corea del Sud, la prossima Model 3 Performance potrebbe avere un motore posteriore da 406 cavalli che, abbinato al motore anteriore, permetterebbe all’auto di superare i 600 cavalli complessivi.

L’attuale Model 3 Performance offre una potenza combinata di 505 cavalli, ma grazie al nuovo motore 4D2, il nuovo modello arriverebbe a 618 cavalli totali. Un aumento di 113 cavalli non è cosa da poco, e di certo farà felici gli appassionati della guida sportiva. La maggior potenza potrebbe inoltre essere un altro dei motivi per cui acquistare una Tesla Model 3 2024, dato che il nuovo motore dovrebbe essere in grado di raggiungere la massima potenza a velocità più elevata: si parla di 109 km/h, contro i 75 km/h di quello precedente.

Nonostante il motore più potente, il peso dell’auto rimane invariato e anche la batteria rimane la stessa, da 82 kilowattora, che assicura un’autonomia di circa 430km. Ciò significa che Tesla ha lavorato anche su un aumento dell’efficienza energetica, in modo da garantire gli stessi km di autonomia.

Secondo le informazioni, Franz von Holzhausen, Chief Designer di Tesla, e Lars Moravy, Vice Presidente dell’ingegneria dei veicoli, dovrebbero annunciare le novità di Model 3 proprio oggi, quindi potrebbero mancare solo poche ore all’annuncio ufficiale. Per il momento non ci sono informazioni, ma speriamo che Tesla abbia introdotto anche altre modifiche, magari per sistemare alcuni dei “difetti” per cui, secondo noi, non vale la pena comprare Tesla Model 3 2024.