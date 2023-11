Kia EV9 è il nuovo super SUV elettrico da 7 posti

Negli anni ci siamo spesso trovati di fronte a enormi cambiamenti tra concept car e versioni finali, con modifiche anche sostanziali e strutturali. Kia, fortunatamente, è famosa per riuscire a mantenere un design simile su tutta la linea e offrire così concept molto vicini a quella che può diventare in futuro una realtà. Con EV9, il marchio coreano svela un SUV di segmento E capace di ospitare fino a 7 occupanti seguendo così il trend di pochissime altre soluzioni in commercio.

Ideato sulla stessa piattaforma modulare dell'EV6 e dotato di doppi motori, l'EV9 si pone come soluzione per chi desidera un’auto spaziosa, tecnologica ed elettrica. Nella splendida cornice della alta Brianza ho potuto scoprire Kia EV9 in un primissimo contatto, nell’attesa di una prova più estesa che seguirà il nostro più classico formato.

Dimensioni e esterni

Le dimensioni della Kia EV9 sono di 501,2 centimetri in lunghezza, 178,1 centimetri in altezza e 197,8 centimetri in larghezza (con un passo di 310 centimetri). Il peso indicato nel libretto è di 2.500 chilogrammi per la versione RWD e di 2.600 chilogrammi per quella AWD, due valori tutto sommato più che rispettabili considerando le dimensioni e il tipo di propulsione in uso.

Il design esterno del nuovo SUV Kia EV9 si presenta audace, adottando con successo numerosi elementi stilistici del concept. Come nel prototipo, il modello di produzione presenta linee squadrate con un tema di design poligonale.

Il profilo è impreziosito da un'illuminazione anteriore e posteriore intricata, con doppi gruppi di piccoli fari cubici integrati nella carrozzeria accanto a ciascun faro. Molte caratteristiche del concept sono conservate, incluso il percorso della linea di cintura che si estende vicino alla terza fila. Parafanghi imponenti e maniglie delle porte affioranti definiscono la vista laterale, ma le porte posteriori incernierate all'indietro del concept sono state sostituite da porte posteriori più tradizionali.

Le futuristiche ruote da 21 pollici (disponibili anche da 19” e 20”) sono avvolte in pneumatici Michelin, caratterizzate da loghi Kia decentrati, un dettaglio eccentrico che sorprendentemente si sposa bene con l'EV9. I montanti anteriori oscurati conferiscono all'EV9 l'aspetto di un tetto sospeso, mentre nella parte posteriore è presente uno spoiler sportivo. Dall'angolazione laterale, si evidenzia la breve distanza tra gli sbalzi, ottimizzando lo spazio dell'abitacolo.

Batteria e propulsore

Kia EV9 utilizza la stessa piattaforma elettrica modulare (E-GMP) della più piccola EV6 ed è disponibile in due configurazioni, entrambe con batteria da 99,8 kWh. La prima, con trazione posteriore, prevede una potenza di 203 cavalli mentre, la seconda con trazione AWD, integra un doppio motore per un massimo di 358 cavalli. Lo 0-100 km/h è coperto, rispettivamente, in 9,4 secondi dalla versione base e in 5,3 secondi in quella più prestazionale. Nonostante possano sembrare potenze “deludenti” per una vettura elettrica, ricordiamo che Kia EV9 è un SUV destinato al comfort e al viaggio nel più completo relax.

Parlando di autonomia, la versione base con cerchi da 19” è la più efficiente con una autonomia dichiarata di 563 km; la proposta AWD, invece, si ferma a 505 km con cerchi da 21” e un doppio propulsore. La batteria può essere ricaricata dal 10% all'80% in meno di 25 minuti, grazie alla sua architettura elettrica da 800 V.

Abitacolo e comfort

Rispetto alla versione prototipale Kia EV9 presenta modifiche più significative agli interni, il che non sorprende considerando che il concept era piuttosto semplice all'interno. Gli interni della Kia EV9 sono progettati per ospitare sei o sette passeggeri, a seconda della configurazione, e il costruttore promette uno spazio che ricorda un salotto in ogni fila.

A differenza di molti altri veicoli a tre file, la Kia EV9 offre maggiore versatilità nella disposizione dei sedili. Questa flessibilità è resa possibile dalla piattaforma E-GMP, che consente un pavimento piatto e un passo lungo. Per quanto riguarda lo spazio di carico, dietro la terza fila sono disponibili circa 571 litri, con un volume massimo di carico di circa 2320 litri quando entrambe le file sono ripiegate.

Il design del cruscotto è moderno e pulito, con colori neutri raffinati che conferiscono un aspetto esclusivo al modello. La vettura è dotata di due display da 12,3 pollici, divisi da uno più compatto da 5” deputato al controllo del clima; questa funzione, in ogni caso, è prevista anche nei tasti fisici incastonati al centro della plancia.

Sicurezza alla guida

Kia EV9 introduce il nuovo sistema Highway Driving Pilot (HDP), un insieme di tecnologie di assistenza alla guida di Livello 3, grazie alla presenza di quindici sensori, tra cui due lidar. È importante notare che la guida assistita di Livello 3 è attualmente disponibile solo in determinati Paesi dell’Unione Europea ma non l’Italia.

Il pacchetto di assistenza alla guida include il cruise control adattivo, il lane keep assist, il blind-spot-collision-avoidance, oltre ad altre funzioni come il Remote Smart Parking Assist 2, che consente alla Kia EV9 di parcheggiare autonomamente, e il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist.

Prezzo e disponibilità

In merito ai prezzi, la gamma della Kia EV9 si articola in due distinti allestimenti. La versione di base, denominata Kia EV9 Earth, ha un prezzo di partenza di 76.450 euro. Dall'altra parte, la Kia EV9 GT-Line ha un listino che parte da 81.650 euro.

Le cifre, non certo trascurabili, posizionano la Kia EV9 come un veicolo di alto livello, completo sotto ogni aspetto. Per trovare punti di confronto, occorre orientarsi verso modelli come la Tesla Model X o la Volvo EX90, proposte che superano sfiorano però la soglia dei 100.000 euro. Per coloro che preferiscono l'opzione del noleggio a medio termine, con un abbonamento che va da 6 a 18 mesi, è disponibile la formula Kia Flex, con tariffe a partire da 1.399 euro al mese, senza necessità di anticipo.

Per averlo è necessario attendere ancora qualche mese, Kia EV9 debutterà ufficialmente solo il prossimo anno.