TomTom Go Premium annunciato, l’azienda festeggia i 100 milioni di prodotti venduti

TomTom, famosa azienda olandese dedicata ai navigatori per auto ha raggiunto i 100 milioni di prodotti venduti e ha annunciato TomTom Go Premium.

La società olandese TomTom ha annunciato TomTom Go Premium, un nuovo navigatore satellitare di ultima generazione. Tante le novità che lo caratterizzano, tra cui l’integrazione della tecnologie IFTTT (If This Then That) che consente di rimanere connessi ai dispositivi legati alla domotica per la casa, di interagire con assistenti vocali e di sincronizzare appuntamenti, ricevendo e condividendo eventuali notifiche. Go Premium ha anche il supporto all’app TomTom MyDrive che permette di organizzare i propri itinerari e weekend fuori porta.

Oltre a questo, TomTom festeggia anche 100 milioni di prodotti venduti, un risultato importante e un traguardo invidiabile per la società olandese. Per l’occasione, saranno disponibili due versioni di Go Premium, una standard e una speciale con rifiniture in oro spazzolato, chiamata TomTom Go Premium X, disponibile solo sul sito di TomTom. TomTom GO Premium da 5” e 6”, con touchscreen completamente interattivo, è disponibile presso i rivenditori online selezionati e in negozio da €329.90 (il 5”) / €379.90 (il 6”).

Qui di seguito il comunicato stampa in versione integrale:

TomTom (TOM2), azienda leader nelle tecnologie di localizzazione, annuncia oggi il lancio di TomTom GO Premium – un nuovo navigatore ricco di funzionalità, ancora più smart e ancora più connesso. Il nuovo device all’avanguardia, pensato tenendo sempre a mente la sicurezza come priorità, assiste il conducente durante tutto il viaggio, da prima ancora di entrare in auto, fino agli ultimi metri prima di raggiungere la destinazione.

TomTom GO Premium, che si basa sulle avanzate informazioni di navigazione e traffico di TomTom, presenta caratteristiche innovative tra cui l’integrazione della tecnologia IFTTT (If This Then That), così da permettere a chi è al volante di rimanere connesso a tutto ciò di cui ha bisogno. La tecnologia IFTTT permette a TomTom GO Premium di connettersi ai dispositivi intelligenti per la casa, di interagire con i personal digital assistant, di sincronizzare appuntamenti e di ricevere e condividere notifiche. Per esempio, grazie a questa nuova integrazione, cancello e garage si apriranno automaticamente all’arrivo a casa e le luci si spegneranno automaticamente quando ci si allontana di qualche centinaio di metri.

TomTom GO Premium è progettato per rendere ogni viaggio più piacevole. Ancor prima di entrare nella vettura, il Wi-Fi® integrato si assicurerà di avere le ultime versioni disponibili del software e delle mappe, mentre, tramite l’app TomTom MyDrive è possibile organizzare in anticipo il percorso da fare, sincronizzando da remoto il dispositivo impostando le destinazioni scelte. Durante il viaggio, TomTom GO Premium può condividere la posizione e il tempo d’arrivo stimato con i contatti* e, una volta raggiunta la meta, il navigatore satellitare cede il posto all’app TomTom MyDrive per guidare a piedi fino alla destinazione finale. Non sarà più necessario preoccuparsi di ricordare dove si ha parcheggiato: ci pensa direttamente l’app, riconducendo facilmente all’automobile.

Mike Schoofs, Managing Director di TomTom Cosumer, ha commentato: “Abbiamo studiato ogni singolo momento del viaggio e cercato un modo per arricchire l’esperienza di guida, dalla pianificazione dell’itinerario fino alla partenza. Abbiamo deciso di concentrarci sull’innovazione, aggiungendo nuove funzionalità al TomTom GO Premium, come l’integrazione della tecnologia IFTTT, per offrire un’esperienza ancora più connessa”.

Il nuovo TomTom GO Premium viene lanciato in concomitanza con il raggiungimento di un importante traguardo: la vendita di 100 milioni di prodotti TomTom. Per festeggiare, il nuovo navigatore sarà disponibile in due versioni, una standard e una edizione speciale chiamata TomTom Go Premium X, con rifiniture in oro spazzolato, e sarà disponibile solo sul sito di TomTom.

“Vogliamo festeggiare la vendita di 100 milioni di navigatori, un incredibile traguardo di cui siamo molto orgogliosi”, ha aggiunto Schoofs. “Milioni di clienti si affidano quotidianamente a TomTom nell’organizzare i propri spostamenti, i weekend fuori porta e le vacanze. Il nostro obiettivo è far crescere la nostra community di guidatori con l’obiettivo comune di assicurare la miglior esperienza di guida possibile”.

TomTom GO Premium da 5” e 6”, con touchscreen completamente interattivo, è disponibile in Europa negli online store TomTom, presso i rivenditori online selezionati e in negozio da €329.90 (5”) / €379.90 (6”).