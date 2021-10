Top 10 elettriche di settembre: la Dacia Spring domina il mercato

In un mercato fortemente segnato dalla mancanza delle materie prime, i numeri parlano chiaro: ci stiamo sempre più spostando verso la mobilità elettrica. Dacia lo sa bene e con la Spring domina la classifica delle vendite di settembre.

Facciamo una premessa concreta: veniamo da un anno, il 2020, in cui si è verificata una forte contrazione del settore automobilistico. Non parliamo soltanto dei dati di vendita, ma di tutta la filiera attiva nella produzione e nella manutenzione dei mezzi. Questo dipinge un quadro odierno, relativo all’anno 2020, sicuramente positivo, grazie ad una forte ripresa delle vendite e, perché no, ad una maggior sensibilizzazione delle masse agli aspetti green della mobilità.

Dacia Spring: top vendite settembre

Tutt’oggi siamo ancora afflitti da problematiche quali la carenza di chip, di alluminio e di incentivi, ormai finiti. E questo, rispetto le aspettative e le proiezioni statistiche, segna un -32,7% rispetto alle vendite stimate in Italia (2020-2021). Ma questo scenario apparentemente negativo cela in realtà i segni della rivoluzione: la vendita di auto elettriche ed ibride stanno sempre più prendendo piede. L’endotermico a benzina mantiene una quota del 25%, rispetto ad un 19,1% del diesel. L’ibrida si aggiudica un 7,5%, l’ibrido plug-in un 5,2%, lasciando spazio ad una crescente porzione full electric dell’8% (8000 unità solo in settembre).

Con uno sguardo sempre alla prefazione, ecco i dati di vendite da inizio anno: le ibride spingono il mercato con 33.276 unità vendute rispetto a 10.302 dell’anno precedente (+223%) mentre le ibride plug-in salgono da 709 a 5.507 unità (+597,1%). Infine, Il comparto elettrico sale promettente da 1.257 a 8.492 unità (+575,6%)

Dacia Spring: l'elettrica a 10.000€

L’elettrico è quindi un segmento in forte espansione, aiutato da incentivi “Pop-Up” e da una forte sensibilizzazione ad un pianeta più pulito; questo è confermato dalla forte competizione delle case automobilistiche che con sempre nuovi modelli segnano delle vere e proprie classifiche di vendita. Ecco quella di settembre: