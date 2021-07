Top 10 vendite Europa, Tesla insidia il trono Volkswagen

Da oltre quarant’anni, l’inconfondibile Volkswagen Golf è in cima alle classifiche di vendita europee e nemmeno la pandemia da Coronavirus è riuscita a cambiare le cose. Gli ultimi dati della società di ricerca Jato Analytics, relativi alla prima metà del 2021, riconfermano il classico firmato Volkswagen come l’auto più venduta nel vecchio continente. La vera sorpresa arriva dalle altre posizioni sul podio, occupate dalla Tesla Model 3 e dall’economica-ma-molto-apprezzata Dacia Sandero.

E le motivazioni per l’acquisto delle due vetture non potrebbero essere più distanti: se la prima rappresenta il biglietto d’ingresso nel lusso in forma elettrica, la seconda è ideale per chi dispone di budget piuttosto ridotti. Sfruttando la piattaforma Clio e l’esperienza Renault, Dacia ha saputo realizzare un modello che ha incontrato i gusti di moltissime persone, che usano l’auto soprattutto per lavoro. L’imminente Spring 100% elettrica, grazie al prezzo ridotto dagli incentivi, potrebbe divertarne l’erede naturale (cliccando qui potete leggere la nostra prova).

Come detto recentemente in ambito EV, rispetto allo scorso anno c’è stata una netta crescita nelle immatricolazioni di elettriche e ibride. In sei mesi, in tutta Europa, siamo arrivati a 230.000 immatricolazioni e oltre il 18% del totale combinando entrambe le categorie. Ma qual è il modello di auto più amato dagli europei? Ovviamente SUV e crossover, tuttora oltre il 40% delle scelte effettuate in materia di automobili. Non importa che siano usati soprattutto in città e siano più ingombranti di un’auto normale (nelle manovre). Questo vuole il mercato e i costruttori si sono adeguati alle sue richieste.

Complessivamente, se alcuni modelli come la stessa Model 3 hanno visto una crescita sostanziale, la situazione non è per niente rosea. I numeri raccolti sul lato immatricolazioni, circa 1,2 milioni in tutto, sono ancora indietro (-14%) rispetto al 2019 che è l’ultimo anno di riferimento pre Covid. Al momento questioni come la crisi dei chip e l’incertezza della transizione energetica pesano sia sulla disponibilità di nuove auto sia sulle scelte dei consumatori.

Top 10 vendite auto Europa a giugno 2021