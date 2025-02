Torna l'evento auto più bello del mondo!

Il Concorso di Eleganza The I.C.E. St. Moritz torna il 21 e 22 febbraio 2025 sul lago ghiacciato dell'Engadina. L'evento, giunto alla sua edizione 2025, vedrà la partecipazione di straordinarie vetture classiche e moderne, esposte a una platea internazionale di collezionisti e appassionati.

Il concorso si conferma come uno degli appuntamenti più attesi della stagione invernale nel mondo dell'auto d'epoca. Le vetture in gara saranno esposte staticamente sul lago ghiacciato venerdì 21 febbraio, mentre sabato 22 si terranno i giri liberi sul tracciato innevato. Quest'anno l'evento si arricchisce con sessioni dinamiche dedicate ad auto moderne di marchi prestigiosi come Pagani e Maserati.

Nel pomeriggio di venerdì verranno premiati i Best in Class delle cinque categorie in concorso. Il momento clou sarà sabato pomeriggio con l'assegnazione del Best in Show, che riceverà un trofeo speciale disegnato dall'architetto Norman Foster. Verranno inoltre assegnati il premio Spirit of St. Moritz, creato dall'artista Rolf Sachs, e l'Hero Below Zero scelto dal pubblico.

L'edizione 2025 vede la conferma di partner prestigiosi come il Title Sponsor Richard Mille, St. Moritz Tourismus AG e il Badrutt's Palace Hotel. Tornano anche VistaJet, Loro Piana, UBS e altri brand di lusso, a cui si aggiungono new entry come Les Crêtes e Campari Group. Nel settore automotive, oltre a Maserati e Pagani, partecipa la casa d'aste RM Sotheby's.

Quest'anno l'evento si estenderà all'intera città di St. Moritz con un ricco programma di attività culturali e artistiche. L'obiettivo è creare un'esperienza immersiva che vada oltre le auto, celebrando creatività e cultura in senso più ampio.