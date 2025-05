Toyota Corolla Cross: nuovo volto con il restyling

La Toyota Corolla Cross si prepara a un rilancio significativo nel mercato europeo con un restyling che ridefinisce il suo carattere senza tradirne l'essenza. Il SUV ibrido, che si è guadagnato una solida reputazione tra gli automobilisti italiani ed europei grazie all'efficienza dei suoi motori e alla praticità degli spazi interni, vedrà un aggiornamento sostanziale che interesserà design, tecnologia e prestazioni. Le concessionarie accoglieranno il nuovo modello nell'estate 2025, portando con sé una serie di innovazioni pensate per rafforzare la posizione del veicolo in un segmento sempre più competitivo. La casa giapponese ha lavorato per evolvere il prodotto mantenendone intatta la filosofia di base che ne ha decretato il successo.

Il sistema di propulsione continua a rappresentare il cuore pulsante del SUV Toyota, con la quinta generazione della tecnologia full hybrid che offre due opzioni di potenza: una variante da 140 CV per chi cerca efficienza e una più prestazionale da 197 CV. Entrambe le motorizzazioni mantengono la possibilità di essere abbinate alla trazione anteriore o, per chi cerca maggiore sicurezza e versatilità, al sistema intelligente AWD-i a trazione integrale. L'esperienza di guida beneficia di piccoli ma significativi miglioramenti alle sospensioni, che garantiscono una stabilità superiore senza compromettere il comfort, particolarmente apprezzato su lunghi tragitti.

L'introduzione della modalità Snow Extra rappresenta una novità importante per chi affronta regolarmente percorsi innevati, migliorando la trazione in condizioni difficili. Gli appassionati di guida più sportiva dovranno invece attendere l'autunno per la variante GR Sport, che promette un'esperienza più coinvolgente grazie a un assetto ribassato di 10 mm, sospensioni e sterzo ottimizzati, paddle al volante e una dedicata Sport Mode per aumentare la reattività del veicolo.

L'estetica della nuova Corolla Cross subisce un importante aggiornamento, a partire dal frontale che adotta una griglia a nido d'ape non solo per ragioni estetiche ma anche funzionali, migliorando il raffreddamento del propulsore. I gruppi ottici anteriori full LED con tecnologia AHS (Adaptive High Beam) vengono collegati da una barra luminosa orizzontale che conferisce al SUV un aspetto più contemporaneo e tecnologico. Il posteriore non è da meno, con nuovi gruppi ottici caratterizzati da pinne aerodinamiche e il logo "Corolla Cross" ora in rilievo, dettaglio che aggiunge un tocco di eleganza.

I nuovi cerchi in lega da 18 pollici presentano un design più pronunciato e robusto, accentuando il carattere da SUV del veicolo. Questi elementi di design, pur rappresentando un'evoluzione significativa, mantengono riconoscibile la silhouette del modello, già familiare agli appassionati del marchio.

Anche gli interni ricevono attenzioni particolari, con una console centrale ampliata che include un selettore del cambio riprogettato, uno spazio dedicato per lo smartphone e portabicchieri ridisegnati per migliorare la praticità quotidiana. La ricarica wireless (per le elettriche c'è la wallbox) per dispositivi mobili è stata potenziata, risultando ora il 50% più veloce per i dispositivi Android. Il comfort acustico rappresenta un altro punto su cui Toyota ha concentrato gli sforzi, con l'aggiunta di materiali fonoassorbenti sul tetto e nella zona posteriore, mentre le versioni top di gamma beneficiano di un pannello insonorizzante a tre strati che riduce sensibilmente la percezione del rumore del motore.

Sul fronte tecnologico, il sistema multimediale Toyota Smart Connect è ora di serie e include un touchscreen ad alta definizione da 10,5 pollici, affiancato da una strumentazione digitale completamente configurabile da 12,3 pollici. Le versioni più accessoriate aggiungono comfort con volante e sedili riscaldabili, oltre a una nuova illuminazione ambientale che conferisce personalità all'abitacolo nelle ore serali.

Per quanto riguarda il posizionamento economico, Toyota non ha ancora comunicato i prezzi ufficiali per il mercato italiano, ma l'orientamento sembra essere quello di mantenere un listino competitivo rispetto alla concorrenza nel segmento dei SUV compatti ibridi. Attualmente, la versione base da 140 CV ha un prezzo di partenza di circa 38.000 euro, una cifra che potrebbe rimanere indicativamente stabile anche per il modello 2025, nonostante le numerose migliorie apportate.

La strategia di Toyota appare chiara: evolvere un prodotto di successo senza stravolgerne l'identità, aggiungendo tecnologia, comfort e stile senza compromettere l'efficienza e la praticità che hanno reso la Corolla Cross uno dei SUV ibridi più venduti in Europa. Il restyling 2025 rappresenta quindi un aggiornamento significativo ma calibrato, pensato per mantenere la competitività del modello in un mercato in rapida evoluzione, dove le aspettative dei clienti in termini di tecnologia e sostenibilità crescono costantemente.