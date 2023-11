Toyota ha fatto un'auto elettrica con la leva del cambio

Le auto elettriche, nonostante i loro numerosi vantaggi, spesso mancano dell'emozione e del coinvolgimento offerto dalle vetture tradizionali con cambio manuale.

Tuttavia, Toyota ha sviluppato un prototipo chiamato "Manual BEV Concept" che cerca di portare il coinvolgimento delle vetture con cambio manuale nell'esperienza delle auto elettriche.

Questo concept innovativo di Toyota prevede l'uso di un joystick, e di un pedale, che sono collegati a un sofisticato software dedicato, realizzato da un ingegnere automobilistico.

Il joystick emula una leva del cambio tradizionale, con un layout a forma di H, e ha sei punti di contatto che comunicano alla vettura la "marcia" selezionata. Il pedale della frizione simula la sensazione di un pedale frizione tradizionale e il suo movimento è rilevato da un potenziometro.

Quando si attiva il sistema, premendo un pulsante di avvio, il prototipo emette un suono di motore fittizio, il quale varia in base alla pressione dell'acceleratore.

È possibile selezionare le "marce" in modo simile a una vettura con cambio manuale, anche se l'auto in realtà non ha una trasmissione manuale. Tutte le sensazioni sono simulate ma l'esperienza di guida, a detta di chi ha potuto sperimentare il prototipo, risulta sorprendentemente coinvolgente.

Nonostante la mancanza di feedback fisico, il sistema è in grado di replicare con notevole precisione ogni aspetto della guida di un'auto con cambio manuale, inclusi dettagli come l'effetto dell'innesto delle marce e la sincronizzazione tra l'acceleratore e la frizione.

Ciò che rende ancora più interessante questo concetto è che è possibile tornare alla modalità di guida normale di un'auto elettrica con un semplice tocco di un pulsante.

Questa innovazione potrebbe non solo rendere le auto elettriche più divertenti da guidare ma anche servire come strumento didattico per coloro che desiderano imparare a guidare vetture con cambio manuale.