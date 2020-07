Toyota, svelati prezzi e allestimenti della nuova Yaris: consegne da settembre

Toyota svela ai suoi futuri acquirenti prezzi ed allestimenti della nuova Yaris. Il marchio Toyota si prepara dunque al lancio della nuova generazione con le prime consegne previste a partire da settembre.

Evoluzione del sistema Full Hybrid e nuova piattaforma TNGA-B. Dotata di un nuovo motore Hybrid Dynamic Force da 1.5 litri in grado di erogare 116 CV di potenza massima combinata grazie al sistema Full Hybrid Electric di quarta generazione.

Un decisivo passo da parte della casa giapponese che ottimizza ulteriormente la nuova generazione in termini di maneggevolezza, piacere di guida, stile ma sopratutto sicurezza: baricentro ribassato, un telaio più bilanciato e una rigidità torsionale superiore unita ad una scocca più rigida. Caratteristiche inevitabilmente fondamentali rese possibili grazie alla piattaforma Toyota New Global Architecture TNGA-B. Sicurezza ottimizzata con il nuovo sistema Toyota Safety Sense che si arricchisce del Cruise Control Adattivo Full Range con Stop&Go. La funzione di assistenza alle intersezioni stradali entra per la prima volta a far parte della gamma Toyota, rilevando eventuali pedoni e veicoli, unitamente al sistema di assistenza alla sterzata di emergenza. La casa giapponese introduce inoltre l’airbag centrale progettato appositamente per proteggere in caso di impatto laterale.

Yaris Hybrid quattro allestimenti disponibili

Versione Active. Completa di tutte le dotazioni di serie tra cui cerchi in acciaio da 15”, fari fendinebbia, sensore pioggia e crepuscolare, climatizzatore automatico, sistema multimediale Toyota Touch 3 con 4 speaker, display da 7”, DAB e Smartphone Integration e Toyota Safety Sense.

Versione Trend. Considerata da versione di punta, con cerchi in lega da 16’’ , fari e fendinebbia a LED, display da 4,2” multi-informazioni TFT e tachimetro digitale. Per gli utenti che sceglieranno questa versione unitamente al Comfort Pack si potrà completare l’allestimento con Smart Entry and Push Start e sensori di parcheggio posteriori.

Versione Style e Lounge. Caratterizzate dagli esterni bi-tone e dal tettuccio panoramico: medesime le caratteristiche per quanto riguarda il comfort. I due allestimenti disporranno di equipaggiamenti di serie aggiuntivi tra cui Smart Entry & Start System, climatizzatore automatico bizona, Display da 8‘’ e 6 altoparlanti, specchietto retrovisore interno elettrocromatico. Anche gli interni curati nei dettagli con sedili con inserti in pelle.

Versione Premiere. Variante full optional con il massimo della tecnologia grazie al sistema di assistenza al parcheggio e cambio corsia, l’Head-Up Display a colori da 10” e sistema audio JBL con 8 speaker.

Nuova Yaris 1.0L disponibile in 3 allestimenti

La nuova Yaris arriverà sul mercato anche con in versione 1.0L benzina 3 cilindri da 72 CV.

Versione Active e Trend. Entrambe saranno dotate dello stesso equipaggiamento della gamma Hybrid senza subire dunque alcuna modifica.

Versione Dynamic. Sarà equipaggiata da un Display da 8‘’ con 6 altoparlanti, Specchietto retrovisore interno elettrocromatico, retrovisori esterni riscaldati e ripiegabili elettricamente, vetri posteriori oscurati, Smart Entry & Start System e sistema di controllo.

GR Yaris

La casa giapponese ha inoltre svelato i prezzi della nuova GR Yaris. La nuova auto da competizione verrà introdotta con un unico allestimento. Trazione integrale a quattro ruote motrici GR-FOUR per il nuovo allestimento Circuit. Il prezzo di listino sarà di 39.900€ ed includerà tutte le dotazioni sportive.

Prezzi Toyota Yaris