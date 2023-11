Tutor e autovelox autostrade 2023: ecco dove sono

L'eccesso di velocità è ancora una delle cause più comuni che provoca incidenti stradali e, proprio con l'obiettivo di ridurre queste situazioni, la Polizia ha installato una quantità sempre più maggiore di autovelox lungo le nostre strade. I sistemi di rilevazione della velocità a disposizione delle Forze dell'Ordine sono numerosi, ma i più comuni sono conosciuti con i nomi di tutor o safety tutor (SICVe-PM) e tipicamente posizionati sulla rete autostradale.

Si tratta di dispositivi che calcolano la velocità media tra due punti di rilevamento, obbligando gli automobilisti a mantenere una velocità di percorrenza più costante possibile. Tipicamente, nei tratti tutor, non è mai disponibile un'area di sosta che consenta di abbassare la media pertanto ricordiamo che, in caso di superamento del limite, la velocità massima concessa è di 136,5 km/h (130 km/h + il margine di tolleranza del 5%).

In vista delle tanto attese vacanze estive viene quindi lecito chiedersi dove siano, quanti siano e soprattutto cosa si può rischiare in caso di infrazione. Prima di procedere però ricordiamo anche le sanzioni previste per chi non rispetta i limiti.

In base all’articolo 142 del Codice della Strada la velocità massima in autostrada non può superare i 130 km/h e il limite scende a 110 km/h in presenza di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura. Per i neopatentati la velocità massima in autostrada nel primo triennio di guida è invece di 100 km/h. Le sanzioni previste per chi supera questi limiti sono le seguenti:

da 42 a 173 euro per chi supera i limiti di non oltre 10 km/h;

per chi supera i limiti di non oltre 10 km/h; da 173 a 695 euro + decurtazione di tre punti patente per supera i limiti da 11 a non oltre 40 km/h;

+ decurtazione di tre punti patente per supera i limiti da 11 a non oltre 40 km/h; da 544 a 2.174 euro + sospensione della patente da uno a tre mesi + decurtazione di dieci punti patente per supera i limiti da 41 a non oltre 60 km/h;

+ sospensione della patente da uno a tre mesi + decurtazione di dieci punti patente per supera i limiti da 41 a non oltre 60 km/h; da 847 a 3.389 euro + sospensione della patente da sei a dodici mesi + decurtazione di dieci punti patente per supera i limiti di oltre 60 km/h.

Le sanzioni assegnate ai neopatentati prevedono la doppia decurtazione dei punti.

Tutor attivi

Al momento, in base all’ultimo aggiornamento sul sito della Polizia di Stato (27/11/2023), sono in funzione 166 tutor autostradali su 1.550 km di autostrada.

A1: 24 punti con sistema tutor attivo in direzione nord e 26 in direzione sud;

A4: 11 punti in direzione ovest e 13 in direzione est;

A5: Sistema tutor attivo nel Traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni;

A6: 2 punti di controllo velocità in direzione nord e 2 in direzione sud;

A7: 2 punti in direzione nord e 1 punto in direzione sud;

A8: 1 punto attivo in direzione nord e 2 punti attivi in direzione sud;

A10: 1 punto attivo in entrambe le direzioni;

A13: 11 tratti coperti in direzione nord e 7 tratti attivi in direzione sud;

A14: 18 punti attivi in direzione nord e 16 punti attivi in direzione sud;

A16: 1 punto attivo in direzione ovest e 1 punto attivo in direzione est;

A23: 2 punti attivi in direzione nord e 2 punti attivi in direzione sud;

A26: 2 tratti attivi in direzione nord e 2 tratti attivi in direzione sud;

A28: 1 punto attivo in direzione sud;

A30: 3 punti attivi in direzione nord e 5 punti attivi in direzione sud;

A56: 4 tratti attivi in direzione ovest e 4 tratti attivi in direzione est.

Per maggiori dettagli, consigliamo di consultare la pagina ufficiale della Polizia dello Stato.

Autovelox fissi attivi in autostrada

A55: Tangenziale Nord 08+250 km Nord Collegno TO

A55: Tangenziale Sud 15+680 km Sud Nichelino TO

A4: Torino – Trieste 423+850 km Ovest Noventa di Piave VE

A4: Torino – Trieste 417+900 km Ovest Meolo VE

A4: Torino – Trieste 406+950 km Est Quarto d’Altino VE

A4: Torino – Trieste 417+350 km Est Meolo VE

A1: Milano – Napoli 305+500 km Nord Bagno a Ripoli FI

A1: Milano – Napoli 362+500 km Sud Civitella in Val di Chiana AR

A11: Firenze - Pisa Nord 35,500 km Ovest Serravalle Pistoiese PT

A15: Parma - La Spezia 53+000 km Nord Berceto PR

A14: Bologna – Taranto 154+060 km Sud Pesaro PU

A14: Bologna – Taranto 254+340 km Nord Potenza Picena MC

A14: Bologna – Taranto 290+540 km Nord Campofilone FM

RA11: Ascoli - Mare 03+800 Est km Ascoli Piceno AP

RA2: Avellino - Salerno 17+825 km Nord Solofra AV

RA2: Avellino - Salerno 27+196 km Nord Cesinali AV

RA2: Avellino - Salerno 17+015 km Sud Montoro AV

RA2: Avellino - Salerno 24+368 km Sud Serino AV

RA6: Raccordo Autostradale Bettolle - Perugia 57+050 km Est Perugia PG

A14: Bologna - Taranto 683+397 km Sud Bitritto BA

A14: Bologna - Taranto 689+715 km Nord Sannicandro di Bari

Autovelox fissi attivi in extraurbano

SS336: Cardano al Campo 08+550 km

SS336: Lonate Pozzolo 17+680 km

SS336: Inveruno 32+700 km

SS336: Meseno 32+700 km

SR463: San Vito al Tagliamento 49+300 km

SR463: San Vito al Tagliamento 50+225 km

SR464: Spilimbergo 19+930 km

SR464: Spilimbergo 14+837 km

SS3 bis: Terni-Ravenna 73+500 km

SS3 bis: Terni-Raveinna 40+800 km

SS73: Fano-Grosseto 95+150 km

SS73: Fano-Grosseto 102+550 km

SS77: Foligno-Civitanova Marche 88+600 km

SS16: Venezia-Otranto 294+620 km

SS268: Del Vesuvio 11+500 km

SS268: Del Vesuvio 4+190 km

SS7: Appia 253+120 km

SS87: Sannitica 81+700 km

SS16: Venezia-Otranto 609+00 km

SS106: Reggio Calabria-Taranto 240+900 km

Controlli settimanali

In presenza come deterrente nelle principali arterie lombarde, la Polizia di Stato ha pubblicato le tratte interessate dai controlli nella settimana compresa tra il 27 novembre 2023 e il 3 dicembre 2023:

I controlli settimanali in Lombardia