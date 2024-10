Un paio di AirPods salvano una Ferrari da mezzo milione

La polizia di Waterbury, Connecticut, ha arrestato un sospetto per il furto di una Ferrari del 2023 del valore di 575.000 dollari, rubata a Greenwich il 16 settembre. Il veicolo è stato localizzato grazie a un paio di AirPods Apple (di cui potete trovare la quarta versione su Amazon) lasciati accidentalmente all'interno dal proprietario milionario.

La Task Force Antifurto Auto di Waterbury è riuscita a tracciare le cuffie wireless e la vettura fino a una stazione di servizio su South Main Street, utilizzando la tecnologia Find My di Apple. Quando la polizia ha fermato l'auto rubata, il conducente è fuggito ma è stato successivamente catturato.

Questo caso evidenzia l'efficacia inaspettata della tecnologia di tracciamento di Apple nel recupero di beni rubati di grande valore. Nonostante il sofisticato sistema antifurto presumibilmente presente su un'auto così costosa, sono stati degli auricolari da 129 dollari a consentirne il ritrovamento.

Un paio di AirPods da 119 dollari ha permesso di recuperare una Ferrari da mezzo milione

L'episodio suggerisce due considerazioni: per i proprietari di auto di lusso, lasciare degli AirPods nel veicolo potrebbe rivelarsi una precauzione utile in caso di furto. Per gli altri automobilisti, un Apple AirTag da 24,99 dollari potrebbe offrire una protezione simile a costo inferiore.

La tecnologia Find My di Apple si conferma quindi uno strumento prezioso non solo per ritrovare oggetti smarriti, ma anche per contrastare furti di beni di grande valore come in questo caso eclatante.