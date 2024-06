Apple rilascia nuovi aggiornamenti firmware per tutti i modelli di AirPods: ecco cosa cambia

Apple sta distribuendo un nuovo aggiornamento del firmware dedicato agli utenti di AirPods 2, AirPods 3, AirPods Max e AirPods Pro. Come di consueto, gli AirPods si aggiorneranno automaticamente quando saranno in carica e connessi al Bluetooth del vostro iPhone, iPad o Mac, a sua volta collegato al Wi-Fi.

Ecco una panoramica delle attuali versioni del firmware per i vari modelli di AirPods di Apple:

AirPods Pro (2a generazione) con custodia di ricarica MagSafe (USB-C): 6.5.8 (6F8)

AirPods Pro (2a generazione) con custodia di ricarica MagSafe (Lightning): 6.5.8 (6F8)

AirPods Pro (1a generazione): 6A326

AirPods (3a generazione): 6A326

AirPods (2a generazione): 6A326

AirPods Max: 6A326

AirPods (1a generazione): 6.8.8

Sono disponibili anche nuovi aggiornamenti per Beats Fit Pro (versione 6F8) e Powerbeats Pro (versione 6F8).

Ecco come potete verificare la versione del firmware dei vostri AirPods:

Aprite l'app Impostazioni sul vostro iPhone Navigate nel menu "Bluetooth" Trovate i vostri AirPods nell'elenco dei dispositivi Toccate il simbolo "i" Controllate il numero della "Versione Firmware"

Come già accennato, gli aggiornamenti del firmware vengono inviati automaticamente mentre i vostri AirPods sono in carica e connessi al Bluetooth del vostro iPhone, iPad o Mac connesso al Wi-Fi. Potete anche utilizzare direttamente il vostro iPhone, iPad o Mac per verificare che gli AirPods abbiano la versione più recente del firmware.

Apple non ha pubblicato nessuna nota riguardo la versione per l'aggiornamento del nuovo firmware per gli AirPods. L'aggiornamento comprenderà probabilmente solo correzioni di bug e altri piccoli miglioramenti. In compenso, un aggiornamento del firmware più importante per gli AirPods è previsto più avanti quest'anno, insieme al rilascio di iOS 18.