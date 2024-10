Ecco come installare una USB-C a tutti gli AirPods

Ken Pillonel, noto ingegnere e sostenitore della riparabilità dei dispositivi elettronici, ha progettato una serie di adattatori USB-C per AirPods, AirPods Pro e AirPods Max. Questi adattatori, oltre ad essere semplici da installare e riparabili, mostrano un approccio innovativo alla connettività dei dispositivi Apple.

Il progetto di Pillonel affronta una problematica comune tra gli utenti Apple: la necessità di adattarsi al cambiamento dei connettori sui dispositivi. Mentre l'azienda di Cupertino sta gradualmente abbandonando il connettore Lightning in favore dell'USB-C, molti accessori esistenti (come gli AirPods di seconda generazione che potete ancora comprare su Amazon) rischiano di diventare obsoleti. La soluzione di Pillonel offre un'alternativa pratica ed economica all'acquisto di nuovi dispositivi.

Un'idea semplice e allo stesso tempo incredibilmente pratica per non rendere obsoleti i prodotti.

Nel video dimostrativo, Pillonel illustra il processo di progettazione e realizzazione degli adattatori. Utilizza una combinazione di tecnologie avanzate, tra cui:

Stampa 3D

Sabbiatura robotizzata

Macchine pick-and-place

Saldatura manuale

Un aspetto particolarmente interessante del progetto è l'uso di circuiti flessibili, che consentono di creare un adattatore compatto pur mantenendo la funzionalità. Pillonel evidenzia anche i limiti di questa tecnologia, dimostrando come angoli estremi possano causare problemi.

Il risultato finale è un prodotto assemblato con viti anziché adesivi, facilitando così eventuali riparazioni future. Fedele alla filosofia open source, Pillonel ha reso disponibili i progetti per chi volesse replicarli, offrendo anche versioni finite nel suo negozio online.

Questo non è il primo progetto di Pillonel legato ai prodotti Apple. In passato, ha aggiunto una porta USB-C all'iPhone prima che Apple lo facesse ufficialmente e ha riprogettato la custodia degli AirPods Pro per renderla più facilmente riparabile.