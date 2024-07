Una nuova batteria in fibra di carbonio rivoluzionerà e-bike e monopattini

Una startup svedese sta rivoluzionando il settore delle batterie per veicoli elettrici con un'invenzione innovativa. Sinonus, questo il nome della giovane azienda, ha sviluppato delle speciali fibre di carbonio che fungono da elettrodi per batterie, aprendo nuove possibilità nel campo della mobilità elettrica.

La fibra di carbonio, già ampiamente utilizzata nel settore automobilistico per la sua leggerezza e durabilità, assume ora un ruolo inedito. Markus Zetterström, CEO di Sinonus, prevede un utilizzo su larga scala di queste batterie in diverse applicazioni, dai computer ai droni, fino ai veicoli elettrici e persino agli aerei.

Attualmente, questa nuova tecnologia viene impiegata per sostituire le batterie AAA nei piccoli dispositivi elettronici, ma le prospettive future sono molto più ampie.

Queste innovative batterie non solo immagazzinano energia, ma possono anche essere utilizzate come componente strutturale dei veicoli elettrici, in particolare per mezzi leggeri come e-bike e monopattini.

Ciò consente di ridurre significativamente il peso complessivo del veicolo, un fattore critico spesso criticato nelle attuali soluzioni elettriche.

La riduzione del peso si traduce in una maggiore autonomia e tempi di ricarica più rapidi. Secondo i ricercatori della Chalmers University of Technology, l'uso di batterie strutturali in fibra di carbonio può aumentare l'autonomia dei veicoli elettrici leggeri fino al 70%.

Un ulteriore vantaggio di questa tecnologia è la maggiore sicurezza, con un rischio di incendi ridotto rispetto alle batterie convenzionali.

Sinonus ambisce a rivoluzionare l'intero settore dei veicoli elettrici, non limitandosi ai mezzi leggeri, ma puntando in futuro anche ad auto, navi e aerei. Questa innovazione potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella diffusione e nell'efficienza dei veicoli elettrici.