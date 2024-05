Una nuova compatta elettrica sotto i 20.000 euro sfida Dacia Spring, la venderà Stellantis

Il marchio cinese di veicoli elettrici Leapmotor sta per fare il suo debutto sul mercato europeo, con l'Italia che emerge come uno dei mercati chiave iniziali. La società ha stretto una joint venture con il gruppo Stellantis per importare i modelli dalla Cina e successivamente assemblarli direttamente in Europa.

L'arrivo di Leapmotor in Europa sarà segnato dalla presentazione di due estremi della gamma: Il modello C10 è un grande SUV, mentre la T03 è una compatta elettrica. Quest'ultima, in particolare, sta attirando l'attenzione nel mercato europeo proprio grazie alle sue dimensioni compatte e un prezzo previsto al di sotto dei 20.000 euro.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha confermato che il prezzo della T03 dovrebbe essere inferiore rispetto alla Citroën C3, un modello di segmento B, il che suggerisce che potrebbe rientrare nella fascia dei veicoli elettrici di segmento A.

Tuttavia, Tavares non ha rivelato il prezzo esatto della T03, sottolineando che è ancora troppo presto per fornire tale informazione ai concorrenti. Ha enfatizzato l'importanza del prezzo come criterio decisionale per i consumatori europei e ha sottolineato che, nonostante il forte posizionamento nel segmento B, Stellantis è determinata a sfruttare il potenziale del segmento A con modelli come la T03.

Questo annuncio indica un passo significativo verso l'elettrificazione del mercato automobilistico europeo, offrendo ai consumatori italiani un'altra opzione accessibile e pratica nel segmento delle piccole auto elettriche oltre a Dacia Spring, attualmente l'auto elettrica più economica d'Italia, con un prezzo d'attacco di 17.900 euro per la versione base. Con l'approccio strategico di Leapmotor e Stellantis, il mercato europeo potrebbe presto assistere a un'espansione significativa delle opzioni di veicoli elettrici accessibili e di alta qualità.