Un'elettrica così estrema non l'avete mai vista, Hyundai si prepara al Pikes Peak

Hyundai N ha svelato la sua Ioniq 5 N TA Spec, la versione più estrema di sempre della Ioniq 5 N; questo modello mira a stabilire il record per la categoria SUV/Crossover elettrici modificati alla 102esima edizione della Pikes Peak International Hill Climb.

La Ioniq 5 N TA Spec utilizza lo stesso propulsore delle versioni più addomesticate vendute negli showroom, ma ottiene una maggiore potenza in uscita grazie alla regolazione del software. Con un aumento di 37 cavalli all'asse posteriore, la TA Spec produce fino a 678 CV, ma ovviamente le modifiche non si fermano qui.

Vestita in modo molto più aggressivo rispetto alla Hyundai Ioniq 5 NPX1 Concept, la Ioniq 5 N TA Spec è dotata di un pacchetto aerodinamico progettato per fornire tutta la deportanza necessaria per rimanere incollata al suolo mentre affronta le 156 curve di Pikes Peak. Tuttavia, Hyundai non ha fornito dettagli sul peso complessivo.

Altre modifiche includono nuovi ammortizzatori, freni specifici per gli sport motoristici e pneumatici slick Yokohama Advan 005 da 18 pollici. I conducenti saranno tenuti al sicuro con un sedile Recaro Pro Racer SPA, un'imbracatura di sicurezza a sei punti Sabelt, un roll-bar con specifiche Pikes Peak International Hill Climb e un sistema antincendio per veicoli elettrici.

La Ioniq 5 N TA Spec e la Ioniq 5 N con specifiche di produzione indosseranno una livrea speciale mentre affrontano il percorso di circa 18 km producendo suono attraverso l'N Active Sound+ di Hyundai con altoparlanti modificati (oltre 120 dB). I modelli TA Spec saranno guidati da Robin Shute, quattro volte vincitore assoluto a Pikes Peak e attuale detentore del titolo "King of the Mountain", e Dani Sordo, pilota spagnolo del campionato mondiale rally per Hyundai Motorsport.

La Pikes Peak International Hill Climb 2024 si svolgerà il 23 giugno e siamo sicuri che altri produttori di auto elettriche mostreranno le loro creazioni più estreme: non ci resta che attendere.