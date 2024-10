Ve la ricordate l'Audi A2? Bene, sta per tornare! (Elettrica, ovviamente)

L'Audi ha presentato una concept car elettrica ispirata alla A2, in occasione dei 25 anni festeggiati dal modello originale. Il prototipo, si chiama A2 e-tron - denominazione che identifica tutta la gamma EV di Audi - ed è stato sviluppato dagli apprendisti della casa automobilistica tedesca come esercizio di stile.

La concept A2 e-tron riprende le proporzioni e il design del modello originale, lanciato nel 1999 e prodotto fino al 2005. L'Audi A2 fu considerata troppo sofisticata - la struttura in alluminio Audi Space Frame era la stessa dell'ammiraglia A8 - e costosa per il segmento delle utilitarie, con soli 176.377 esemplari venduti. Nonostante lo scarso successo commerciale, rimane un'auto apprezzata da molti, soprattutto per i suoi consumi bassissimi: 33 km/l con il motore 1.2 litri TDI a 3 cilindri.

Il nuovo prototipo elettrico mantiene la caratteristica forma da piccola monovolume, con tetto spiovente e linee arrotondate. Sono stati aggiornati alcuni dettagli estetici come luci a LED, logo illuminato sul bagagliaio e cerchi carenati per migliorare l'aerodinamica.

La nuova Audi A2 E-tron sarà leggera e aerodinamica: temi base per un'auto elettrica.

Non sono stati forniti dettagli tecnici sul powertrain elettrico. Tuttavia, la struttura originale dell'A2 - proprio quella con telaio space frame in alluminio - potrebbe rivelarsi ideale per una versione a batterie, grazie al peso contenuto e all'ottima aerodinamica (coefficiente Cx tra 0,25 e 0,29).

Sebbene si tratti di un mero esercizio di stile, circolano voci su un possibile ritorno dell'Audi A2 in versione elettrica dal 2027. Il modello potrebbe sfruttare la piattaforma MEB Entry del gruppo Volkswagen, che debutterà nel 2025 con la ID.2.

L'A2 e-tron si aggiunge ad altri progetti sviluppati dal programma di apprendistato Audi, come la RS6 GTO concept e la NSU Prinz EP4 da 240 CV. Queste concept car servono ai giovani designer per esprimere la propria creatività, in vista di un futuro piano di produzione.