Vi ricordate l’Impreza 22B di Gran Turismo? In vendita ad una somma incredibile

Nel settore dei modelli Subaru Impreza, nessuno si sarà mai dimenticato della mitica 22B Sti, una vettura che venne lanciata sia per commemorare i 40 anni di attività della Subaru sia per festeggiare il titolo mondiale rally conquistato l’anno precedente, nel 1997. Ne furono costruite poco più di 400 e ricalcavano la controparte usata per le gare del mondiale rally; da qui ne deriva una carrozzeria a due porte esclusiva, passaruota allargati e un propulsore migliorato.

Quest’ultimo era un motore boxer da 2.2 litri Master-4 DOHC Turbo da 276 Cv di potenza abbinato ad un cambio manuale a cinque marce. La coupé sportiva divenne così celebre da essere inserita in tutti i principali giochi di corse come ad esempio il popolare Gran Turismo per PlayStation. L’auto è infine abbinata a cerchi in lega BBS da 17 pollici rifiniti in oro ricoperti con pneumatici 235/40 Dunlop Durezza ZII.

Elencata su Bring A Trailer, con la numerazione #156, l’esemplare è stato messo in vendita a Palm Springs, in California, in una condizione praticamente pari al nuovo. Non solo è in uno stato impeccabile, ma il venditore include anche una serie di accessori da veri appassionati ed estimatori come ad esempio documenti di servizio giapponesi, documentazione di fabbrica e documenti di importazione.

L’esemplare in vendita ha percorso appena 40mila km (in oltre 20 anni) e si prevede, come già avvenuto in passato, una base d’asta vicina ai 300mila dollari; praticamente il prezzo di acquisto di una moderna Porsche 992, non male vero? Sebbene possa apparire come un prezzo fuori da ogni logica, si tratta di una cifra ampiamente giustificata non soltanto dal ruolo di “instant classic” che il blasone e la tiratura limitatissima le conferiscono, ma anche da un insieme di peculiarità tecniche e di allestimento più elevate rispetto alle varianti stradali che popolano i principali mercati usati.