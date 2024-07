Una delle più strane Lamborghini di sempre è in vendita, voi la conoscevate?

Una rara e unica supercar Lamborghini sta per essere messa all'asta. Si tratta della Lamborghini 5-95 Zagato, un esemplare unico creato nel 2014 dal celebre carrozziere italiano su commissione di un facoltoso collezionista.

Questa particolare vettura trae ispirazione dalla Zagato Raptor del 1995, un prototipo basato sulla Lamborghini Diablo che non entrò mai in produzione. Il collezionista Albert Spiess, affascinato da quel concept, chiese a Zagato di realizzarne una versione moderna e personalizzata.

Flickr / Marco 56

Il risultato è la 5-95, un'auto dal design decisamente non convenzionale che fece il suo debutto al Concorso d'Eleganza Villa d'Este nel 2014. Basata sul telaio della Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera, la 5-95 ne mantiene la meccanica e le prestazioni, con un motore V10 da circa 560 cavalli.

Un design audace e controverso

Ciò che rende davvero unica questa vettura è il suo design, caratterizzato da linee sinuose e soluzioni stilistiche audaci. Il frontale presenta una grande presa d'aria che ricorda vagamente la bocca di uno squalo balena, mentre i fari combinano forme quadrate e circolari.

Le fiancate sono scolpite da numerose prese d'aria, ben cinque in totale tra i lati e il tetto. Il posteriore prosegue il tema dei fari con gruppi ottici circolari che incorporano LED quadrati, oltre a un terzo stop centrale in stile Formula 1.

Questa potrebbe essere l'unica 5-95 mai realizzata.

Nonostante l'estetica eccentrica degli esterni, gli interni risultano sorprendentemente sobri, con una combinazione di colori grigio chiaro e giallo.

Un pezzo da collezione all'asta

La Lamborghini 5-95 Zagato verrà messa all'asta da Gooding & Company durante la Monterey Car Week di agosto. Sebbene Zagato non abbia mai confermato ufficialmente quanti esemplari siano stati prodotti, questo sembra essere l'unico completato.

Flickr / Gordon Calder

Nel 2018 la carrozzeria italiana aveva infatti annunciato una versione scoperta, ma non ci sono prove che sia mai stata realizzata. Ciò rende questa 5-95 potenzialmente l'unico esemplare esistente al mondo, accrescendone ulteriormente il valore per i collezionisti; non si conosce ancora la base d'asta, ma è facile pensare che sarà incredibilmente alta e che la vettura verrà, molto probabilmente, venduta a un prezzo record.

Immagine di copertina: Marco 56