Volkswagen Golf eR1, il concept elettrico al GP Ice Race

Volkswagen mostra la nuova Golf eR1, una versione elettrica e sportiva della famosa compatta. Il nuovo concept, basato sulla Golf 7 , è stato svelato sulle piste di Zell am See in Austria, con l’intento di mostrare i potenziali del nuovo modello elettrico progettato dalla casa di Wolfsburg.

La casa tedesca continua la corsa verso l’elettrificazione dando prova di come anche le vetture elettriche possano offrire ottime performance. Il concept eR1 sarà infatti protagonista di varie strategie pubblicitarie di Volkswagen nel mondo della mobilità elettrica. Per tali occasioni, a guidare la vettura ci sarà il noto campione americano Tanner Foust.

Volkswagen deve ancora confermare i dati sulle prestazioni per l’eR1 e, per il momento, l’unico dettaglio seppur non ufficiale sembrerebbe la presenza di un powertrain ereditato dalla ID.R con ben 670 CV e 650 Nm di coppia.

Il capo della Volkswagen R, Jost Capito, oltre a confermare che l’eR1 verrà utilizzato per pubblicizzare la strategia globale di mobilità elettrica di Volkswagen con il campione americano del rallycross, vincitore di cinque campionati WRX, ha aggiunto che la eR1 non è stata costruita per conformarsi a specifiche norme di gara, anche se l’auto è decisamente vicina alle prestazioni e alle specifiche tecniche di una supercar da rallycross.

Inoltre, Jost ha rivelato che i dati raccolti durante le prove dell’ eR1 saranno utilizzati per sviluppare la prossima versione ad alte prestazioni della berlina ID.3 di Volkswagen.