Volkswagen ID.5 arriverà in Italia a partire da 52.900 €

Continua a crescere la proposta di auto elettriche di Volkswagen, con l’arrivo in Italia delle nuove Volkswagen ID.5 in formato SUV Coupè, dopo la presentazione ufficiale avvenuta ai primi di novembre.

Realizzata sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen, la nuova ID.5 sarà proposta in 2 versioni sul mercato italiano: abbiamo la ID.5 Pro Performance, dotata di un motore elettrico da 150 kW (204cv) posto sull’asse posteriore, e la ID.5 GTX che invece è dotata di trazione integrale grazie al doppio motore elettrico per una potenza complessiva di 220 kW, pari a 299 cavalli. La batteria è in entrambi i casi da 77 kWh, e l’autonomia differisce di poche decine di chilometri tra i due modelli: nel caso della ID.5 Pro Performance, sono dichiarati 520 km sul ciclo WLTP, mentre la ID.5 GTX si ferma a 490 km. In entrambi i casi troviamo un sistema di ricarica ad alta potenza, 135 kW sulla Pro Performance e 150 kW sulla versione GTX.

Importanti novità anche dal punto di vista software: a bordo si troverà il nuovo ID Software 3.0 per gestire al meglio le varie connettività, anche tramite comandi vocali, che Volkswagen aggiornerà con sistema OTA quando necessario. Sicurezza e facilità di utilizzo sono assicurate dalla presenza di Travel Assist e Park Assist Plus, grazie a un mix di sensori e telecamere.

Le nuove Volkswagen ID.5 arriveranno in concessionario ad aprile 2022, con un prezzo di partenza di 52.900 € per la versione ID.5 Pro Performance accessoriata con cerchi in lega da 19 pollici, sedili e volante riscaldati, display touchscreen da 12 pollici, caricatore wireless per smartphone e tanto altro ancora. La ID.5 GTX avrà un prezzo di 58.700 €, e in questo caso troviamo cerchi in lega da 20 pollici, fari anteriori IQ.Light LED Matrix, interni speciali per la versione GTX e molto altro.