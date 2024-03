Volkswagen ID.1 sfida la Renault Twingo anche nel prezzo, circa 20mila euro

Concepita come modello successivo dell'e-Up, in commercio da 11 anni, il nuovo modello sarà lanciato in tutta Europa entro la fine del 2027 ad un prezzo di circa 20.000 euro. In occasione della conferenza stampa sui risultati annuali dell'azienda, Schäfer ha confermato che Volkswagen prenderà una decisione sul futuro della ID 1 nelle prossime settimane.

Per un prezzo ridotto serviranno volumi elevati

"Il nome provvisorio è ID 1 e il veicolo è programmato per il 2027. Siamo nel pieno della fase di sviluppo. Abbiamo una visione chiara di come dovrà essere l'auto", ha affermato. La ID 1 sarà in, prevista per il 2026 come unacon un design che richiama l'originale e un prezzo simile a quello previsto per la prossima Volkswagen. Oltre a decidere il design del veicolo, Volkswagen deve ancora definire ilcompletamente elettrico. "Questa è una sfida estremamente complessa", ha dichiarato Schäfer.

Date le elevate spese legate alle batterie e alla produzione in Europa, è probabile che un prezzo di 20.000 euro sia realizzabile solo attraverso grandi volumi e significative economie di scala. Non è da escludere quindi che i costi di sviluppo e produzione vengano condivisi con altri marchi del Gruppo Volkswagen, come Skoda e Seat/Cupra, come del resto avvenuto in precedenza come la piccola Up!. Questa utilitaria, ora non più in produzione da qualche tempo, era realizzata anche da Skoda (Citigo) e Seat (Mii) con lievi modifiche in termini di allestimenti e design.