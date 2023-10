Volkswagen ID.7 sarà anche una station wagon elettrica

Volkswagen ha pubblicato i primi teaser ufficiali per la ID.7 Tourer, la versione station wagon completamente elettrica della ID.7, e ha annunciato il suo lancio in Europa nel 2024. In particolare, questa vettura elettrica adotta il nome "Tourer" invece del più comune "Variant" utilizzato per le station wagon a motore a combustione interna dell'azienda.

Secondo Volkswagen, la ID.7 Tourer vanta un'eccezionale aerodinamica, con un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) di 0,24, leggermente peggiore rispetto allo 0,23 della ID.7 standard. Nonostante ciò, si prevede che l'autonomia sia in gran parte simile a quella del modello berlina basato sulla piattaforma MEB, grazie a pacchi batteria da 77 kWh e 85 kWh, offrendo un'autonomia di quasi 700 km con una singola carica.

Il costruttore dichiara che la VW ID.7 Tourer offre un volume del bagagliaio fino a 545 litri in configurazione a cinque posti quando caricato fino all'altezza dei sedili posteriori; questo rappresenta un leggero aumento di appena 13 litri rispetto alla berlina ID.7, ma l'aggiunta dell'altezza extra della Tourer contribuisce alla sua maggiore praticità.

Il volume massimo di carico con i sedili posteriori abbassati è di 1.714 litri, creando uno spazio di carico lungo quasi 2 metri. Per un confronto, la VW Passat Variant 2024 basata sulla piattaforma MQB, la controparte a motore a combustione interna dell'azienda, offre fino a 1.920 litri di spazio di carico.

VW svelerà il design finale della ID.7 Tourer nei prossimi mesi, prima del suo lancio sul mercato europeo previsto per il 2024. La produzione avverrà presso lo stabilimento di Emden in Germania, in concomitanza con la produzione della ID.7.