Volkswagen Tayron: il nuovo Suv a 7 posti è "furbo" e convince

Volkswagen alza il sipario sulla nuova Tayron, il SUV che promette di ridefinire il concetto di versatilità per il mercato europeo. Posizionato strategicamente tra il Touareg e la Tiguan, questo nuovo modello è pronto a conquistare il pubblico grazie a un mix di tecnologia all’avanguardia, comfort superiore e un design elegante.

Design e dimensioni: una presenza imponente

La Tayron si distingue subito per il suo design possente e raffinato. Con una lunghezza di 4.770 mm e un passo di 2.791 mm, si posiziona come il secondo SUV più grande della gamma Volkswagen in Europa, situandosi tra la Tiguan e il lussuoso Touareg. Il frontale scolpito e i fari a LED a doppia firma luminosa donano alla Tayron un aspetto sicuro e deciso, perfettamente in linea con lo stile dei SUV Volkswagen.

Le versioni top di gamma, Elegance e R-Line, esaltano ulteriormente il look con fari LED Plus e dettagli cromati o in nero lucido, mentre la Tayron R-Line con pacchetto Black Style sfoggia una finitura lucida che la rende ancora più accattivante.

Comfort e tecnologia di bordo: lusso senza compromessi

Gli interni della Tayron offrono un’esperienza di viaggio di classe superiore. Superfici in similpelle morbida, applicazioni in vero legno o finiture in alluminio, e sedili con funzione massaggio a 10 camere creano un ambiente lussuoso e accogliente. Il tetto panoramico opzionale contribuisce a creare un’atmosfera luminosa e ariosa, mentre il sistema di climatizzazione a tre zone e i sedili anteriori climatizzati garantiscono un comfort ideale in ogni condizione.

Il Digital Cockpit Pro e il sistema di infotainment con display fino a 15 pollici, dotato di assistente vocale e connettività avanzata, assicurano un’esperienza di guida intuitiva e connessa.

Motorizzazioni e prestazioni: potenza ed efficienza

Volkswagen ha progettato la Tayron per offrire una gamma di motori che combina prestazioni elevate ed efficienza. Sono disponibili due versioni ibride plug-in (eHybrid) con una potenza che varia da 204 a 272 CV, un motore mild hybrid (eTSI), due motori turbo benzina (TSI) e due motori turbo diesel (TDI). La Tayron può passare senza problemi dalla trazione anteriore alla trazione integrale 4MOTION, offrendo un’esperienza di guida sicura e dinamica su qualsiasi terreno.

Tecnologia ibrida all’avanguardia

I modelli eHybrid sono il fiore all’occhiello della gamma Tayron, con una batteria da 19,7 kWh che consente un’autonomia elettrica superiore ai 100 km. Questo rende la Tayron un’auto elettrica perfetta per l’uso quotidiano, capace di affrontare lunghi viaggi con un’autonomia complessiva di circa 850 km. Inoltre, la possibilità di ricarica rapida fino a 50 kW rende l’esperienza di rifornimento ancora più pratica e veloce.

Sicurezza e illuminazione innovativa

La sicurezza è un aspetto centrale della nuova Tayron, che può essere equipaggiata con i fari HD Matrix IQ.LIGHT. Questa tecnologia all’avanguardia offre una visibilità ottimale e adatta automaticamente il fascio luminoso per non abbagliare gli altri conducenti, migliorando notevolmente la sicurezza di guida notturna. La funzione Lane Light proietta un tappeto di luce sulla strada, seguendo la corsia con precisione e aiutando il conducente in condizioni di visibilità ridotta.

Versatilità senza limiti

Grazie alla sua capacità di traino fino a 2,5 tonnellate, la Tayron è perfetta per chi ha bisogno di trasportare carichi pesanti come roulotte, imbarcazioni o auto d’epoca. Il bagagliaio, con una capacità fino a 885 litri, offre tutto lo spazio necessario per affrontare qualsiasi avventura.

Un SUV che si adatta al futuro

Con la Tayron, Volkswagen offre una risposta concreta alle esigenze di mobilità moderna, combinando efficienza, sostenibilità e una dinamica di guida coinvolgente. Che si tratti di un’uscita fuori porta, un viaggio di lavoro o una giornata in città, la Tayron è pronta a rispondere con stile e versatilità. I prezzi dovrebbero avere una base di partenza attorno ai 45 mila euro.