Volkswagen testa la ricarica wireless, ottimi risultati sulla Porsche Taycan

Con il rilascio sul mercato della Taycan, Porsche è entrata con grande forza sul mercato della mobilità elettrica ottenendo ottimi risultati in termini di vendite, come dimostrano le notizie circolate in rete solo poche settimane fa.

Il gruppo Volkswagen, di cui fa parte anche il marchio Porsche, sta lavorando nel suo Innovation Hub di Knoxville per realizzare un nuovo sistema di ricarica wireless da adattare alla Porsche Taycan, e in futuro agli altri modelli elettrici dei marchi del gruppo tedesco. Il progetto è portato avanti da Volkswagen Group of America in collaborazione con l’Oak Ridge National Laboratory e la University of Tennessee, e secondo quanto trapelato nelle ultime ore, i primi test sarebbero stati un grande successo, son risultati addirittura più positivi del previsto.

Per ottimizzare il sistema di ricarica wireless che è stato installato sulla Taycan, i tecnici al lavoro sul progetto si sono concentrati sulla gestione delle onde elettromagnetiche, al fine di eliminare le interferenze: a giudicare dai dati raccolti, il lavoro è stato svolto in modo ottimale dato che l’efficienza del sistema di ricarica ha già raggiunto il 98%, disperdendo solo il 2% dell’energia utilizzata. La potenza erogata dal caricatore era inizialmente di 6,6 kW, ma in poco tempo i tecnici sono stati in grado di portarla a 120 kW, una potenza già molto alta ma che dovrà salire ancora, fino a 300 kW, per permettere ad una Taycan di ricaricarsi fino all’80% in appena 10 minuti.

Lo sviluppo di queste tecnologie non può che avere un impatto positivo sul mercato della mobilità elettrica, che da sempre soffre di problemi legati all’affidabilità delle colonnine di ricarica, troppo spesso additate come complicate da usare o malfunzionanti: un sistema di ricarica wireless che si attiva automaticamente in presenza dell’auto permetterebbe di aggirare questi problemi, rendendo la ricarica molto più semplice e immediata.