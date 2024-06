Volvo EX30 non sarà colpita dai dazi, ma li aggirerà per non aumentare i prezzi

Volvo sta affrontando nuove sfide a seguito dell'introduzione di tariffe doganali da parte dell'Unione Europea sui veicoli elettrici prodotti in Cina, un'iniziativa che, secondo il costruttore automobilistico, andrà a pesare soprattutto sui consumatori. Di fronte a tali incrementi tariffari, la casa automobilistica sta valutando di spostare parte della produzione del suo SUV elettrico dalla Cina al Belgio.

L'avvio della produzione dell'EX30 è stato un successo: svelato in Cina lo scorso autunno a partire da circa 36,000 euro, il modello si è rapidamente posizionato come uno dei veicoli completamente elettrici più venduti in Europa. Nei primi tre mesi del 2024, Volvo ha venduto circa 14.500 unità dell'EX30, quasi raggiungendo le cifre del modello superiore EX40, che ha venduto 17.400 unità nello stesso periodo.

Il governo cinese, tramite la Zhejiang Geely che detiene la proprietà di Volvo, si è visto imporre dalla Commissione Europea un dazio aggiuntivo del 20% su questi veicoli, parte di un pacchetto più ampio che raggiunge tassazioni fino al 38.1%. A seguito di questa mossa, anche gli Stati Uniti hanno aumentato i dazi sui veicoli elettrici cinesi fino al 100%.

A fronte di queste sfide, Volvo ha in programma di avviare la produzione nell'UE a partire dal 2025 a Ghent, Belgio. Björn Annwall, vicepresidente esecutivo e Chief Commercial Officer di Volvo, ha dichiarato durante il Congresso di Automotive News Europe a Francoforte che l'azienda è a favore di un "commercio aperto e equo", sottolineando come gli ostacoli a tale ideale non portino vantaggi.

La determinazione di Volvo nel continuare a investire nel mercato degli EV è stabile, con l'obiettivo dichiarato di convertire completamente la propria gamma a veicoli elettrici entro il 2030. Annwall sottolinea come i marchi premium, come Volvo, potrebbero aver più facilità nel vendere elettriche grazie alla possibilità di raggiungere la parità di prezzo con i modelli a combustione interna in tempi più brevi.