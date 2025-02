Volvo EX90: l'auto più sicura del mondo!

La strada imboccata da Volvo è ormai chiara da diversi anni: sicurezza e sostenibilità. La prima è un vero e proprio marchio di fabbrica - letteralmente: la cintura di sicurezza è una sua invenzione - della casa svedese. La seconda dev'essere intesa come applicazione del concetto di elettrificazione nel modo più efficace possibile. Dunque automobili elettriche, ovviamente, ma non solo: anche l'ibrido plug-in seguirà uno sviluppo parallelo. Fin quando possibile. Migliore e massima interpretazione di questi due concetti, le nuove ammiraglie del marchio con EX-90 che rappresenta l'apice della tecnologia EV ed XC-90 che prosegue il successo che dal 2002 le ha permesso di essere una delle Volvo più vendute ed apprezzate di sempre. Attorno all'apex a zero emissioni c'è grande curiosità perché la promessa è quella di essere al contempo un laboratorio su ruote di nuove tecnologie e un veicolo adeguato a chi desidera una EV anche per i lunghi spostamenti. Promesse mantenute? Ho avuto l'opportunità di farci un giro, ecco cosa ne penso.

Occhi digitali

L’EX90 non è solo un concentrato di tecnologie avanzate, ma si presenta con dimensioni imponenti: 504 cm di lunghezza, 174 di altezza e 196 di larghezza conferiscono al veicolo una presenza scenica che infonde immediata fiducia. La possibilità di usufruire della guida assistita di Livello 3 è resa concreta dal Lidar, capace di monitorare il traffico fino a 250 metri. All’interno dell’abitacolo, due sensori a infrarossi, collocati strategicamente sopra il volante e al centro della plancia, osservano continuamente lo stato di attenzione del conducente, regolando l’attivazione dei sistemi di sicurezza in base ai movimenti degli occhi e della testa. Non manca poi una soluzione innovativa: sensori discreti, installati nelle luci di cortesia e nel baule, sono in grado di rilevare anche i più piccoli spostamenti di un passeggero, impedendo alla vettura di chiudersi qualora qualcuno, come un bambino o un animale domestico, venga involontariamente dimenticato a bordo.

L’interno della EX90 è dominato da un approccio digitale, che, sebbene a volte sfoci nell’eccesso, crea un ambiente moderno e luminoso. L’abitacolo a sette posti, realizzato con materiali di alta qualità e tonalità chiare che accentuano luce e spaziosità, è dotato di un sistema di infotainment all’avanguardia. Al centro della plancia troneggia un ampio schermo da 14,5 pollici in formato 9:16, alimentato da un sistema operativo Android che, grazie al motore grafico Unreal Engine, risponde in maniera fluida e intuitiva al tocco. Tuttavia, affidare completamente alcune funzioni alla virtualizzazione risulta un po’ eccessivo, soprattutto per quelle operazioni che tradizionalmente si gestiscono meglio con comandi fisici, come la regolazione degli specchi, l’aggiornamento del piantone dello sterzo o l’apertura del vano portaoggetti.

Si viaggia in prima classe

Lo spazio interno è generoso sotto ogni aspetto, favorito da un passo di 299 cm che non solo garantisce un’eccellente abitabilità, ma permette anche l’alloggiamento di una batteria di notevoli dimensioni, pari a 111 kWh lordi. La potenza di ricarica è ben calibrata per questo assetto, con 22 kW in corrente alternata e ben 250 kW in continua, pur operando su un’architettura a 400 volt. Un ulteriore elemento di interesse è la funzione di carica bidirezionale, che consente di alimentare dispositivi esterni o, in un futuro ideale, di restituire energia alla rete elettrica o all’abitazione, rappresentando così un passo significativo verso una mobilità sempre più sostenibile.

Sul fronte della dinamica, l’EX90 dimostra che il peso non è un ostacolo insormontabile. Con 2.787 kg in ordine di marcia, il veicolo fa sentire la sua presenza, e l’assetto, volutamente morbido, mette in evidenza i movimenti laterali e longitudinali della scocca. Questo compromesso, tuttavia, non penalizza il comfort: un’efficace insonorizzazione contribuisce a creare un’esperienza di guida estremamente piacevole. Il powertrain, formato da due motori elettrici che complessivamente erogano 408 cavalli e 770 Nm di coppia, spinge l’auto con grande agilità, lasciando intravedere persino la tentazione di passare a una versione più performante, che raggiunge 517 cavalli e 910 Nm. Il comfort a bordo è pressoché assoluto. All'interno non filtra quasi nessun rumore esterno e la qualità dei sedili è eccezionale. Sembra quasi di essere seduti all'interno di un salotto piuttosto che nell'abitacolo di un'automobile.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Lo sterzo si distingue per precisione e progressività, mentre il sistema frenante, che alterna in modo fluido la frenata rigenerativa a quella idraulica, risponde bene alle esigenze dinamiche, anche se la modalità “one pedal feeling” a volte risulta un po’ troppo reattiva. Per quanto riguarda l’autonomia, il ciclo WLTP stima un range di circa 600 km; tuttavia, nel corso di un test su tratti extraurbani e autostradali, i consumi hanno fatto apparire questa cifra leggermente ottimistica, come spesso accade in simili prove.

Prezzi

I prezzi partono da 85.250 euro, e la EX90 è già disponibile su ordinazione. La gamma si declina in tre varianti motorizzate, ciascuna proposta in diverse configurazioni di allestimento, pur mantenendo una batteria unica. La versione base, con un motore singolo da 279 cavalli nella configurazione Core, parte da 85.250 euro.

Chi opta per una maggiore potenza potrà scegliere la versione twin motor da 408 cavalli, a partire da 91.150 euro, con varianti come la Plus e la Ultra che rispettivamente salgono a 95.600 e 102.200 euro. Per gli amanti della performance estrema, la versione twin motor performance da 517 cavalli viene offerta a partire da 100.650 euro nella versione Plus, raggiungendo i 107.250 euro nella configurazione più completa.