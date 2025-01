Le auto a guida autonoma sono ancora fantascienza secondo Nvidia

Le auto completamente autonome non saranno una realtà su strada prima del prossimo decennio, secondo quanto dichiarato dal responsabile automotive di Nvidia, Ali Kani, in un'intervista esclusiva ad Autocar. Nonostante l'azienda californiana sia leader nella fornitura di sistemi informatici avanzati per la guida autonoma a importanti case automobilistiche, la tecnologia richiede ancora notevoli progressi.

Kani ha sottolineato che per raggiungere una vera autonomia sono necessari ulteriori passi avanti in termini di potenza di calcolo e tecnologia. "Il software che stiamo sviluppando ora è molto diverso da quello dell'anno scorso", ha affermato. "Stiamo lavorando su modelli linguistici avanzati con video, cosa che non si faceva nell'automotive tre anni fa".

Secondo l'esperto, i sistemi attuali di assistenza alla guida si basano su software di pianificazione che predefiniscono le azioni in determinate situazioni. Per un'autonomia reale, invece, le auto dovranno comportarsi in modo più naturale. "La prossima generazione di auto apprenderà comportamenti, per una comprensione naturale", ha spiegato Kani.

Il responsabile di Nvidia ha anche evidenziato la necessità di cautela nello sviluppo della tecnologia di guida autonoma: "se un'azienda commette un errore, l'intera industria viene frenata di anni. Dobbiamo agire nel modo più responsabile e non prendere scorciatoie. Si può procedere solo quando si è dimostrato che è davvero sicuro".

Per raggiungere una vera autonomia, Kani ha sottolineato la necessità di: maggiore potenza di calcolo; maggiore larghezza di banda della memoria; più sensori come lidar e radar; algoritmi ridondanti per garantire la sicurezza

Questi elementi devono funzionare in parallelo, richiedendo una potenza di calcolo ancora superiore. L'obiettivo è ottenere un comportamento fluido e naturale del veicolo, superando le limitazioni dei sistemi attuali che possono risultare bruschi o imprevedibili in alcune situazioni. Nonostante gli importanti investimenti di Nvidia nel settore automotive, la prudenza rimane la parola d'ordine. L'azienda riconosce l'importanza di procedere con cautela per garantire la massima sicurezza prima di introdurre veicoli completamente autonomi sulle strade pubbliche.