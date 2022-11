La giornata di ieri ha segnato l’inizio di una nuova era per Volvo: nonostante la compagnia di origini svedesi abbia già portato sul mercato diverse proposte elettrificate, compresi alcuni modelli 100% elettrici come la Volvo XC40 Recharge che abbiamo avuto modo di testare qualche mese fa, l’era dell’elettrificazione pura di Volvo inizia ora, con la presentazione di Volvo EX90, un imponente SUV 100% elettrico in grado di percorrere fino a 600 km con una sola carica, grazie a una corposa batteria da ben 111 kWh.

Volvo EX90 mantiene le caratteristiche tipiche del SUV top di gamma della Casa, compresa la configurazione a 7 posti (2-3-2) molto apprezzata dalle famiglie numerose. Con la presentazione sono partiti anche ufficialmente i pre-ordini, con le prime consegne previste nelle prime settimane del 2024, dopo che la produzione avrà preso vita nella fabbrica Volvo di Charleston, negli Stati Uniti, durante l’ultimo trimestre del 2023.

Volvo EX90 è un’auto completamente nuova e pensata da zero come auto elettrica, e si poggia su 3 valori fondamentali: sicurezza, sostenibilità e innovazione. A bordo dell’imponente SUV a elettroni troviamo un sensore LiDAR in grado di vedere, anche al buio, fino a 250 metri di distanza e disegnare una mappa tridimensionale, al fine di avvistare in anticipo eventuali ostacoli o pericoli lungo il percorso; il LiDAR è ovviamente supportato da una serie di altri sensori, come radar e una gran quantità di telecamere, sia esterne sia interne all’auto. Quest’ultime hanno un compito fondamentale, quello di tenere d’occhio il guidatore per valutare il suo stato psicofisico ed eventualmente impedire l’utilizzo dell’auto qualora venga rilevato un problema “umano”, che può andare dallo stato di ebbrezza a un malore, o persino un breve colpo di sonno: l’auto è in grado di rilevare questa condizione nel guidatore, e in caso di necessità è capace di accostare a destra autonomamente e chiamare i soccorsi. Inoltre, le telecamere interne sono state progettate per verificare che nessun essere vivente venga dimenticato all’interno dell’abitacolo e sono in grado di rilevare il minimo rumore, anche quello emesso da un neonato addormentato; così facendo, Volvo spera di azzerare le vittime causate da questo tipo di dimenticanza. Volvo è convinta nell’affermare che EX90 sia la Volvo più sicura di sempre: staremo a vedere, ma le premesse ci sono tutte.

L’aspetto della sostenibilità è molto caro a Volvo e non a caso la compagnia è quella che più di tutte si è esposta positivamente verso l’elettrificazione: ad oggi Volvo è una delle pochissime realtà automotive a dichiarare apertamente l’intenzione di avere un listino di auto 100% elettriche entro il 2030, oltre a essersi presa importanti impegni relativi alla gestione delle batterie che lei stessa immetterà sul mercato. Volvo ha promesso che nessuna delle sue batterie finirà mai in una discarica e che la compagnia si ritiene responsabile in prima persona per come verranno gestite le celle agli ioni di litio in futuro, anche se in realtà con lo slogan Volvo for Life la compagnia ci tiene a sottolineare come questa EX90 sia “a prova di futuro”, un’auto pensata per durare nel tempo e ricevere importanti aggiornamenti software, come quello che presto o tardi sbloccherà la guida autonoma di massimo livello. Sostenibilità nella EX90 significa anche utilizzare circa 50kg di plastica riciclata per gli interni, tessuti provenienti da fonti rinnovabili e trattati in modo etico, ma anche metalli leggeri e pesanti, come alluminio e acciaio, riciclati.

Infine l’innovazione, che racchiude un po’ tutto il resto: EX90 nasce su una piattaforma completamente nuova e può vantare motori, inverter e sistemi di gestione della batteria interamente sviluppati da Volvo, al fine di dare vita a un’auto in grado di rendere la vita di chi la guida più semplice e confortevole. Volvo sottolinea come su EX90 non ci siano gadget, non ci sia tecnologia fine a sé stessa ma solo tecnologia progettata appositamente per migliorare il viaggio di chi si trova a bordo.

Volvo EX90 rappresenta il top di gamma dell’immediato futuro di Volvo, e il prezzo rispecchia questo posizionamento sul mercato: le versioni previste, almeno inizialmente, saranno due – una da 408 cavalli e una da 517 cavalli, proposte rispettivamente a 104.500 € e 109.500 €. Il pacco batteria sarà in ogni caso da 111 kWh e grazie al sistema di ricarica a 250 kW l’auto può essere ricaricata dal 10 all’80% in appena 30 minuti, mentre in 10 minuti si possono aggiungere circa 180 km di autonomia. Le capacità di Volvo EX90 sono davvero vaste e comprendono un sistema di ricarica bidirezionale, nonché un sistema intelligente di gestione della ricarica casalinga: l’auto è in grado di capire quando la corrente costa meno e/o proviene da fonti rinnovabili e decide autonomamente di utilizzare quella corrente, piuttosto che quella più costosa che avrebbe usato se avesse iniziato la ricarica non appena viene collegato il cavo.