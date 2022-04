Dopo Madrid, Parigi e Lione, Zity by Mobilize ufficializza il suo avvio nella città di Milano. Il servizio di car sharing del gruppo Renault amplia dunque la sua presenza nelle principali città mettendo a disposizione degli utenti veicoli a zero emissioni. Dal 1° maggio Ziry by Mobilize metterà a disposizione della città di Milano ben 450 Dacia Spring che si aggiungeranno alla flotta del servizio di car sharing che conta attualmente 1.425 vetture.

Non dimentichiamo che il servizio di car sharing elettrico Zity conta oltre 560.000 utenti registrati, risultato destinato a crescere con lo sbarco nel capoluogo lombardo. I cittadini che dichiarano di essere utenti attivi di servizi di mobilità condivisa sono attualmente oltre 340.000 con un’ età media che va dai 36 ai 45 anni.

Secondo uno studio recentemente commissionato dalla stessa Zity è emerso che il 79% degli intervistati è preoccupato per l’ambiente mentre il 92% si ritiene al passo con gli ultimi sviluppi tecnologici, mode e tendenze. Tuttavia, Milano risulta essere una delle città in cui il gender gap nel car sharing è più ridotto con il 49% degli utenti donne e il 51% uomini.

Le 450 Dacia Spring che saranno utilizzate per il servizio di car sharing, grazie ad un’autonomia di 305 km nel ciclo WLTP e alla funzione di connettività Apple CarPlay e Android Auto soddisferanno sicuramente le necessità quotidiane di ciascun utente. Non mancheranno, inoltre, dispositivi per monitorare la guida in tempo reale e segnalare comportamenti inappropriati grazie al Safety Pilot.

Zity non investe solo nella mobilità del futuro, ma su una mobilità vincente, in grado di ridurre l’impatto ambientale e allineata con i più alti standard delle politiche europee, come accade a Milano. Zity ha selezionato Milano come prima città italiana in cui lanciare il servizio grazie al suo potenziale e alla sua attrattività in fatto di business, industria, turismo, ecosistema favorevole alle start-up e molto altro, ha commentato Javier Mateos, CEO di Zity.

Per il debutto nella città di Milano Zity offre 50 euro di credito ai primi 5.000 utenti che effettueranno la registrazione entro il 30 aprile. Per quanto riguarda, invece, le tariffe la società non ha ancora comunicato i dettagli.