L'intelligenza artificiale generativa è uno strumento potente e in buona parte ancora da esplorare, ma anche in questa situazione di scarsa maturità può portare a grandi opportunità per chi vuole provarci. La GenAI infatti si è già dimostrata utile per risolvere problemi aziendali concreti e spesso trascurati. La si può sfruttare sia come risorsa interna alla propria azienda, sia per creare nuovi servizi da proporre a piccole e medie aziende.

Comprendere questa dinamica è fondamentale perché il valore economico si è spostato dai modelli di linguaggio generali alle applicazioni verticali. Mentre il mercato dell'IA in Italia continua a crescere raggiungendo cifre significative, la vera sfida per chi vuole guadagnare con l'IA consiste nell'identificare le vere necessità e sviluppare poi gli strumenti necessari.

Codice sconto copiato! Se l'Intelligenza Artificiale è il tuo futuro, iscriviti subito alla AI Week 2026 per approfondire tutti questi temi con gli esperti. Utilizza il codice sconto esclusivo per i lettori di Tom's Hardware:

Acquista il tuo biglietto prima che sia troppo tardi!

Iscriviti ora!

Ecco cinque esempi di attività che si possono fare subito con la GenAI, anche come idee di nuova attività o nuovi servizi offerti.

Riconciliazione delle fatture per studi legali

I piccoli studi legali gestiscono spesso centinaia di fatture mensili senza il supporto di dipartimenti contabili strutturati, e a volte la sola riconciliazione può assorbire decine e decine di ore di lavoro ogni anno. Si tratta di confrontare i dati con i sistemi di time tracking e i report delle spese, capire chi ha pagato cosa e quando. Il costo operativo per lo studio è elevato, poiché sottrae tempo a compiti a maggior valore aggiunto.

Un sistema basato su intelligenza artificiale può estrarre dati da PDF e segnalare discrepanze automaticamente. Utilizzando strumenti di parsing e script Python, è possibile automatizzare il processo con margini di profitto vicini al 90%. Il modello di business prevede un abbonamento mensile che risulta vantaggioso rispetto al costo orario di un associato.

La vera opportunità risiede nel risolvere problemi noiosi per persone che hanno budget disponibili.

Follow-up automatico per i team di vendita

I venditori trascorrono la giornata in riunioni costanti ma spesso dimenticano di inviare note di follow-up ai potenziali clienti. La mancanza di un invio tempestivo interrompe il momento positivo della trattativa e riduce i tassi di conversione. Le soluzioni generiche non riescono a catturare le sfumature specifiche discusse durante le chiamate.

Un'applicazione integrata con piattaforme di video chiamata o con i sistemi di call-center (se presenti) può registrare e trascrivere i dialoghi utilizzando tecnologie di trascrizione. L'intelligenza artificiale analizza poi il contenuto per generare email personalizzate con punti d'azione chiari. Questo strumento permette ai team di vendita di mantenere una comunicazione professionale senza sforzo manuale.

Analisi dei contratti per i freelance

Molti lavoratori autonomi firmano accordi frettolosamente, a volte senza comprendere appieno le clausole legali inserite dai committenti. Il linguaggio giuridico è spesso volutamente complesso e il costo di una consulenza legale professionale è sproporzionato rispetto al valore di molti contratti freelance. Questo squilibrio informativo espone i professionisti a rischi contrattuali significativi.

L'IA trasforma compiti che richiedono ore in processi di pochi secondi.

Una piattaforma dedicata può tradurre i contratti in linguaggio comprensibile evidenziando termini critici come i tempi di pagamento o la gestione della proprietà intellettuale. Il servizio può operare con un modello a tariffa per documento o abbonamento mensile. Con milioni di freelance attivi a livello globale, il mercato potenziale è vasto e poco presidiato.

Email a freddo personalizzate per i recruiter

I recruiter inviano centinaia di messaggi ogni settimana cercando di attirare i migliori talenti sul mercato. Le comunicazioni generiche vengono ignorate, mentre quelle personalizzate richiedono tempi di ricerca insostenibili per ogni singolo candidato. L'automazione della ricerca è l'unico modo per scalare il volume senza perdere in efficacia comunicativa.

Il sistema può scansionare siti web aziendali e profili professionali per individuare notizie rilevanti o progetti specifici. L'intelligenza artificiale sintetizza queste informazioni in messaggi che sembrano scritti a mano, migliorando drasticamente il tasso di risposta. Per i recruiter, una singola assunzione andata a buon fine giustifica ampiamente l'investimento nel software.

Costruire da soli significa mantenere il controllo totale sulla propria visione aziendale.

Raccolta automatizzata di testimonianze

Le imprese di servizi necessitano di prove sociali costanti per convincere nuovi clienti della propria affidabilità. Si tratta di un dettaglio fondamentale, e il successo piattaforme come Trustpilot lo dimostra. Tuttavia, avere le testimonianze dirette è anche meglio. Solo che non è facile.

Richiedere e formattare testimonianze è un compito che viene spesso rimandato a causa della sua natura lenta, noiosa e difficile. Una mancanza di recensioni aggiornate, tuttavia, può danneggiare la credibilità online di professionisti e agenzie.

L'automazione di questo ciclo prevede l'invio di richieste di feedback personalizzate dopo la consegna del servizio. In caso di risposta positiva, il sistema genera grafici e gallerie per il sito web, gestendo anche il processo di autorizzazione. Questo approccio trasforma la soddisfazione del cliente in un motore di marketing perpetuo e misurabile.

Questo tipo di automazione è relativamente semplice, e in teoria sono soluzioni accessibili anche a chi vuole fare impresa in solitaria. E sono strumenti utili sia per la propria impresa sia come servizi da vendere ad altri.

Un sistema ad alta automazione permette di ridurre molto i costi, e per le startup questo significa meno dipendenza dagli investitori esterni, che permette di muoversi più velocemente e di mantenere il controllo totale sulla redditività del business. La tecnologia attuale consente di costruire prodotti funzionanti in poche settimane invece che in mesi.

Il successo in questo ambito dipende dalla capacità di avere conversazioni di vendita orientate al ritorno sull'investimento. Non basta creare uno strumento tecnicamente valido; è necessario dimostrare come l'automazione riduca i costi o aumenti i ricavi in modo tangibile. Chi sceglie di agire ora può occupare nicchie di mercato che diventeranno standard operativi nei prossimi due anni.