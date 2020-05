Organizzare eventi OnLine Multirelatore

Parliamo insieme a insieme a a Gian Mario Migliaccio, come organizzare degli Eventi online in cui sono presenti più relatori. Ex atleta agonista di nuoto livello nazionale ed internazionale, Gian Mario Migliaccio è Dottore di Ricerca in Scienze dello Sport ed esperto di ricerca scientifica applicata allo sport per atleti di Elite.



Ha lavorato in tanti campi, nello sport – come istruttore di nuoto – e poi nel campo della pubblicità, comunicazione e marketing e questo gli ha permesso di vivere esperienze internazionali emozionanti lavorando per anni in Cina, Ucraina, Russia, Malesia e UK.