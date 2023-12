Adobe Creative Trends: le tendenze creative del 2024 supporteranno la salute mentale

Adobe ha presentato il report annuale "Adobe Creative Trends 2024", l'indagine che analizza gli stili creativi emergenti, i temi culturali, i modelli di consumo, i progressi tecnologici e i dati delle immagini di Adobe Stock a livello globale.

Dal report è emerso che l'intelligenza artificiale generativa è diventata in poco tempo un alleato indispensabile per creare istantaneamente disegni in base al proprio stile, dando vita alle idee in modo semplice, a prescindere dal livello di competenza.

Pexels

L'indagine ha individuato 4 trend principali che segneranno il mondo creativo nel 2024. Il primo è stato soprannominato Calming Rhythms e comprenderà tutti quei visual che aiutano a rilassare l'osservatore.

Il tema della salute mentale è diventato una priorità in tutto il mondo: le aziende stanno scegliendo immagini di questo trend da inserire negli uffici, nei punti vendita, nei contenuti social e nelle app per aiutare gli utenti a trovare sollievo ed equilibrio mentale. I visual possono variare da semplici sfondi astratti a forme in lento movimento, eventualmente accompagnati da musiche rilassanti.

Il secondo trend sarà Wonder and Joy: i consumatori sono sempre più attratti da immagini che ispirano gioia e incanto, un altro modo per far fronte alle difficoltà del mondo moderno; per questo i creativi tenderanno a realizzare visual che raccontino di piccoli piaceri, ambienti fantasiosi e viaggi da sogno.

Il terzo trend segue la crescita del settore del gaming e delle esperienze in AR e VR dove diversi asset e dimensioni convivono in un mondo in movimento. Dynamic Dimensions si ispira proprio a elementi 2D e 3D che si fondono per creare un'esperienza visiva d'impatto in cui anche la musica è protagonista.

Secondo il report di Adobe, nel 2024 la visione dei giovani nei confronti delle vulnerabilità si evolverà per normalizzare la manifestazione dei sentimenti e togliere lo stigma della salute mentale.

Infine, il trend The New Nostalgia cavalcherà la tendenza degli ultimi tempi di immergersi in epoche passate per reinterpretarne gli stili di vita e le ambientazioni con render iperrealistici. Il trend mescola la passione dei consumatori per lo stile vintage a un'interpretazione più moderna, come sta accadendo già tra i più giovani: secondo il report, il 50% della Generazione Z negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia vuole staccare la spina dai telefoni e apprezza oggetti e hobby del passato per sentirsi più connessi al mondo reale.

Pixabay

"Con l’inizio di un nuovo anno, vediamo il panorama creativo rispecchiare il nostro mondo in costante evoluzione" ha dichiarato Brenda Milis, Principal of Consumer and Creative Insights di Adobe. "Le tendenze creative di quest'anno sono particolarmente indicative di come, sia i creativi, sia i consumatori desiderino immagini che siano fonte di ispirazione e riflettano le infinite potenzialità dell'immaginazione".